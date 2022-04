“Clem” saison 12 : les deux derniers épisodes diffusés lundi 11 avril sur TF1

Lundi 11 avril 21:10, la 12ème saison de la série “Clem” s'achèvera sur TF1 avec la diffusion des deux derniers épisodes inédits.

Saison 12 Épisode 5 Aimer c'est choisir



Cette fois, c’est à Clem qu’il faut venir en aide. Mais alors que chaque membre de la tribu doit faire face à ses propres problèmes, c’est Jérôme qui vient à son secours.

Avec Val et Emma aux petits soins, ils redeviennent tous les quatre la famille heureuse qu’ils ont un jour été…

Entre Matthieu et Jérôme, passion et raison, quel sera le choix de Clem ?

Saison 12 Épisode 6 Faire famille



Suite aux révélations d’Emma et de Val, Clem ouvre les yeux sur la vérité et se montrera plus combative que jamais ! Première cible : Iris, la prof de Val. Mais ce n’est pas la seule que Clem doit maintenant affronter.

Adrian, lui, accepte enfin qui il est vraiment et va devoir réparer ses erreurs. N’est-ce pas trop tard ?