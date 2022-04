“NCIS” saison 19 : 7ème épisode diffusé mardi 12 avril sur M6

Mardi 12 avril à 21:10, M6 poursuivra la diffusion de la 19ème saison inédite de la série “NCIS” avec Mark Harmon et proposera ensuite la rediffusion d'anciens épisodes.

Alors que l’équipe du NCIS cherche Gibbs après la découverte de l’épave de son bateau, ils découvrent qu’il traquait un tueur en série avec la journaliste Marcie Warren (Pam Dawber), qui a écrit un article sur lui.

Le reste de l'équipe est sous le choc du départ de Bishop et de la disparition de Gibbs. McGee et Torres convainquent Vance d'intégrer l'agent Jessica Knight dans l'équipe pour les aider à trouver Gibbs. Bien qu'ils aient attrapé une cohorte du tueur en série que Gibbs et Marcie Warren traquaient, le suspect est toujours en liberté.

Épisode 19x07 Croisière d'enfer

L’équipe se rend sur un bateau de croisière pour enquêter sur le meurtre d’un commandant de la Marine.

Après avoir appris que c’est sa belle-mère qui a découvert la victime, McGee doit accueillir Judy chez lui pour la protéger le temps des investigations…

La soirée se poursuivra sur M6 avec la rediffusion d'épisodes des précédentes saisons.