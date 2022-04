“Ici tout commence” : Le 1er bal de promo de l'Institut Auguste Armand à suivre sur TF1 à partir du 4 mai

C'est l'effervescence à l'Institut Auguste Armand : les élèves organisent le 1er Bal de Promo ! À découvrir dans les épisodes qui seront diffusés à partir du 4 mai à 18:30 sur TF1.

La promo 2022 a décidé de faire la fête et tout le monde sera sur son 31... Nouveaux couples, jalousies, retrouvaille entre mère et fils, tenues glamour et boule à facettes... Rien ne manquera pour que la fête soit complète !

Malheureusement un événement imprévu va venir gâcher le Bal et mettre en danger élèves et professeurs... Ce qui devait être la soirée de l'année va rapidement tourner au cauchemar pour Salomé, Axel, Greg, Claire, Kelly et les autres...

Qui sortira indemne de cette salle de bal ? Pour le savoir, rendez-vous dès le 4 mai à 18:30 sur TF1 ainsi que sur SALTO.