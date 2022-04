“En thérapie” : 5 nouveaux épisodes de la saison 2 diffusés jeudi 21 avril sur ARTE (vidéo)

Jeudi 21 avril à 20:50, ARTE diffusera 5 nouveaux épisodes inédits de la seconde saison de la série “En thérapie” qui sont ancrés dans un contexte tout récent : la sortie du premier confinement au printemps 2020.

Épisode 11 Lundi 1er juin 2020, 7 h 42 – Inès

À la grande surprise d’Inès, son amant vient de quitter sa femme pour s’installer chez elle. Inès est très perturbée par ce soudain renversement de situation. Elle craint plus que tout la réaction de ses parents. Dayan lui fait mesurer la place qu’elle accorde aux jugements familiaux, et tente de la mettre sur la voie de son propre désir… .

Épisode 12 Mardi 2 juin 2020, 17 h – Robin

Robin a passé un excellent week-end chez son père, mais la présence de la nouvelle petite amie de ce dernier le perturbe. Doit-il le révéler à sa mère ? Dayan tente d’apaiser le conflit de loyauté qu’il sent poindre chez son jeune patient. Robin révèle alors ce qui le travaille encore plus profondément dans les non-dits familiaux et les rapports entre ses deux parents.

Épisode 13 Mercredi 3 juin 2020, 8 h 15 – Lydia

Avec dans les bras la maquette d’architecture sur laquelle elle a passé la nuit, Lydia arrive épuisée chez Dayan. La séance est tendue. Lydia convoque un traumatisme d’enfance en bord de mer, dont Dayan s’empare pour faire observer à sa patiente son obsession du contrôle. Il l’enjoint d’annoncer sa maladie à ses parents…

Épisode 14 Jeudi 4 juin 2020, 20 h 30 – Alain

Inquiet car sans nouvelles de sa fille depuis plusieurs jours, Alain s’est rendu en Grèce pour la rejoindre, fuyant l’acharnement médiatique dont il fait l’objet. Surprise et en colère, la jeune femme a très mal supporté l’interventionnisme paternel. Dayan tente de faire entendre à son patient ce qui se cache derrière cet affrontement et ses crises de panique à répétition.

Épisode 15 Vendredi 5 juin 2020, 14 h – Philippe

Dayan se rend au tribunal. C’est le jour de l’audience de l’affaire Chibane, qui poursuit l’analyste depuis cinq ans. Il répond aux questions de la présidente, puis de l’impitoyable avocate des parties civiles. Mais refuse, au nom du secret médical, d’évoquer le contenu de la dernière séance avec son défunt patient. Un témoin inattendu se présente à la barre…