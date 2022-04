La saison 2 de “HPI” avec Audrey Fleurot diffusée sur TF1 à partir du 12 mai

Jeudi 12 mai à 21:10, TF1 débutera la diffusion de la seconde saison de la série “HPI” avec Audrey Fleurot.

Après les audiences historiques de la première saison qui a réuni jusqu’à 12,4 millions de téléspectateurs avec le replay, “HPI” fait son grand retour sur TF1 dans une seconde saison inédite.

L'histoire en quelques lignes...

De nouveau en couple avec Ludo et avec deux salaires pour un même loyer, c’est la grande vie pour Morgane ! L’occasion de faire du shopping pour dépenser la différence en leggings léopard et autres excentricités Morganesques… Et de tomber, par hasard, sur le corps sans vie de Séverine Moutier, vendeuse de chaussures dans le centre commercial où elle faisait ses emplettes.

Morgane, qui a découvert le corps, est formelle : c’est un meurtre ! Mais qu’est-ce qui a bien pu pousser quelqu’un à tuer cette commerçante sans histoire ? C’est ce que notre héroïne et la brigade vont tenter de découvrir alors que le commandant Karadec passe sous le joug d’une enquête menée par Roxane Ascher, impitoyable agente de l’IGPN.