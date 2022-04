“The Rookie” : M6 accélère la diffusion de la saison 3 et diffuse vendredi soir les 6 derniers épisodes

M6 accélère la diffusion de la saison 3 de “The Rookie” et proposera ce vendredi 22 avril 6 épisodes inédits à la suite au lieu des 3 initialement prévus afin d'en achever la diffusion.

Épisode 3x09 Alerte enlèvement



L'équipe doit retrouver un nouveau-né enlevé dans un hôpital local.

West et Chen effectuent leur dernière patrouille en tant que bleus tandis que Nolan doit poursuivre sa formation un mois de plus.

Épisode 3x10 Le garçon d'honneur



Harper et Nolan se rendent sur un braquage de banque en cours et comprennent que les motivations du voleur sont plus profondes qu’un besoin d'argent.

Jackson et Chen font équipe pour leur premier jour en tant qu’officiers sans instructeur.

Épisode 3x11 Nouvelles recrues



C’est la première journée pour deux nouvelles recrues et Lucy n’apprécie pas le traitement de faveur que leur réserve Tim.

Nolan se porte volontaire pour la protection de Fiona Ryan, sa professeure d’éthique victime de harcèlement…

Épisode 3x12 À cœur vaillant

Après avoir conduit son fils Henry à l'hôpital suite à un malaise, Nolan retrouve son ex-femme, Sarah.

Lopez découvre que « La Fiera » se trouve dans le même hôpital et mène l'enquête pour comprendre ce qui amène la baronne de la drogue à Los Angeles.

Épisode 3x13 Opération infiltration

Nolan et Bradford espèrent désamorcer une guerre de la drogue avant que des vies innocentes ne soient fauchées.

Harper souhaite que Chen travaille comme agent infiltré.

Épisode 3x14 Le jour J

Nolan se blesse en poursuivant un voleur à l'étalage que l'assistant du procureur veut inculper pour agression malgré l'opposition de Nolan.

Par ailleurs, Lucy mène sa mission d’infiltration, la salle de réception du mariage de Lopez est saisie par le FBI et Nolan rencontre sa nouvelle voisine.