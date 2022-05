“HPI” saison 2 : les épisode 1 & 2 diffusés jeudi 12 mai sur TF1 (vidéo)

Jeudi 12 mai à partir de 21:05, TF1 diffusera les deux premiers épisodes inédits de la nouvelle saison de “HPI” avec Audrey Fleurot : « 2300 calories » et « Chelou / pas chelou ».

21:05 « 2300 calories »

De nouveau en couple avec Ludo et avec deux salaires pour un même loyer, c’est la grande vie pour Morgane ! L’occasion de faire du shopping pour dépenser la différence en leggings léopard et autres excentricités Morganesques… Et de tomber, par hasard, sur le corps sans vie de Séverine Moutier, vendeuse de chaussures dans le centre commercial où elle faisait ses emplettes. Morgane, qui a découvert le corps, est formelle : c’est un meurtre ! Mais qu’est-ce qui a bien pu pousser quelqu’un à tuer cette commerçante sans histoire ?

C’est ce que notre héroïne et la brigade vont tenter de découvrir alors que le commandant Karadec passe sous le joug d’une enquête menée par Roxane Ascher, impitoyable agente de l’IGPN.

22:05 « Chelou / pas chelou »

Alors qu’elle se retrouve sans toit, Morgane débarque avec toute sa famille chez Gilles. La tuile … Mais le pire est à venir, la voilà suspendue de ses fonctions ! En tout cas, le temps que Roxane finisse l’enquête interne qui la cible.

Mais comment rester tranquillement à ne rien faire chez un collègue quand on est HPI, qu’on a plus de maison et que l’enquête qui se déroule sous vos yeux soulève des incohérences de plus en plus évidentes ? Morgane le sait, ils auront besoin d’elle sur cette affaire, mais comment les aider sans éveiller les soupçons de Roxane ?

La soirée se poursuivra sur TF1 avec la rediffusion d'un épisode de la précédente saison.

23:20 « Vents d'ouest » (rediffusion)

Morgane a 38 ans. Elle élève seule ses 3 enfants. Elle gère (ou pas) ses 2 ex et ses différents crédits. Ses 160 de QI lui gâchent un peu la vie jusqu'au jour où Morgane voit son destin de femme de ménage chamboulé : la police lui propose un poste de consultante. Problème : Morgane déteste les flics…

A la DIPJ de Lille, l’enquête sur le meurtre d’Antoine Levasseur, retrouvé assassiné chez lui, est presque résolue. Sa femme, Jeanne, est portée disparue et il ne fait presque aucun doute qu’elle est la principale suspecte. Tombée par hasard sur le dossier du meurtre, Morgane Alvaro, la femme de ménage du commissariat au QI hors norme, n’est pas de cet avis : pour elle, Jeanne est aussi une victime et elle ne se prive pas de faire savoir aux enquêteurs qu’ils font fausse route !

Bien obligés d’admettre leur erreur et le talent indéniable de cette civile, Morgane est engagée comme consultante sur l’affaire ! Le très pointilleux commandant Karadec se voit obligé de collaborer avec cette mère célibataire au tempérament de feu qui a un sérieux problème avec l’autorité…