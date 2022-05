“Candice Renoir” saison 10 : les deux premiers épisodes diffusés vendredi 20 mai sur France 2 (vidéo)

Vendredi 20 mai à 21:10, Candice Renoir revient sur France 2 pour une ultime et attendue saison 10 inédite où se mêleront émotion et humour, et où les téléspectateurs découvriront une Candice plus intime.

Si l’épisode de la dernière saison se terminait sur un coup de feu, les scénaristes s’étaient bien gardés de révéler l’identité de la victime, qui n’était autre que… Candice ! Nous retrouverons donc la policière plongée dans le coma. Se réveillant comme par magie, elle prendra peu à peu conscience que la vie ne tient qu’à un fil et décidera de savourer chaque instant de son existence. Plus question de perdre du temps ni au travail, ni en amour. Épisode 10x01 Un seul être vous manque et tout est dépeuplé C’était en fait Candice la destinataire mystérieuse d’un des coups de feu de la fin de saison précédente. En blouse médicale rose, elle s’observe avec perplexité, dans un bloc opératoire, mal coiffée, mal fichue et opérée en urgence. Elle encourage les intervenants, mais… ils ne l’entendent pas. Une « sortie de corps » curieusement propice à une résolution d’enquête et une urgence de vivre propice à tout ! Épisode 10x02 Le mal porte le repentir en croupe Candice, sortie de l’hôpital, est en convalescence. Elle surjoue les malades pour se faire servir comme une princesse par ses enfants qui sont aux petits soins. Son prince charmant et son métier lui manquent mais Candice et Antoine ont plus d’un tour dans leurs besaces respectives pour contourner la loi qu’ils incarnent. Tandis qu’Antoine assiste à la reconstitution du meurtre d’un assistant familial, découvert huit mois plus tôt dans son potager, le crâne fracassé et le visage en bouillie, Candice suit l’affaire en douce et par Ipad interposé avec une certaine maladresse, mais elle comprend vite que le coupable n’est pas forcément celui qui a avoué. L’occasion pour elle de s’infiltrer de façon cocasse dans l’hôtel de police dont elle est interdite de séjour, tant qu’elle est en arrêt maladie.

