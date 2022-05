“Stranger Things” : la saison 4 est disponible dès aujourd'hui sur Netflix (vidéo)

Avis à tous les fans de “Stranger Things”... Après de très longs mois d'attente, la saison 4 est enfin disponible depuis aujourd'hui sur Netflix !

L'histoire en quelques lignes...

Six mois ont passé depuis la bataille de Starcourt qui a terrorisé les habitants d'Hawkins et détruit la ville. Encore sous le coup de ce désastre, les amis de la bande sont séparés pour la première fois, et doivent également faire face aux complexités de la vie au lycée.

Alors qu'ils sont au plus bas et vulnérables, une terrifiante nouvelle menace surnaturelle se manifeste. Mais si le funeste mystère qu'elle représente était résolu, les horreurs du monde à l'envers pourraient prendre fin...

Cette 4ème saison est diffusée en deux volumes, le premier et d'ores-et-déjà disponible sur Netflix.

Le second volume sera disponible le 1er juillet.

Depuis sa première diffusion en 2016, le phénomène mondial “Stranger Things” a recueilli plus de 65 prix et 175 nominations aux Emmys, Golden Globes, Grammys, SAG, DGA, PGA, WGA, BAFTA, Peabody Awards, AFI Program of the Year, People's Choice Awards, MTV Movie & TV Awards, Teen Choice Awards, pour ne citer que ces distinctions.

Trois fois nommé aux Emmys dans la catégorie Meilleure série dramatique, “Stranger Things” est l'un des plus grands succès de Netflix, la saison 3 ayant cumulé 582 millions d'heures de visionnage et se classant n° 2 dans le Top 10 de Netflix des séries anglophones.