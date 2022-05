“Doc” saison 2 : les deux premiers épisodes diffusés sur TF1 mercredi 1er juin

Mercredi 1er juin à 21:10, TF1 débutera la diffusion de la seconde saison inédite de la série “Doc” avec Luca Argentero. Deux épisodes seront diffusés chaque mercredi soir.

La deuxième saison de “Doc” parlera d'espoir à travers l'expérience de la maladie, un peu comme une seconde chance.

Cette saison racontera comment Doc, Andréa Fanti (Luca Argentero), et son service, après avoir été à l'avant-garde de la guerre contre le Covid, recommencent à s'occuper, avec toute l'empathie dont ils sont capables, des patients qui comptent sur eux.

Chacun de nos protagonistes va devoir commencer une nouvelle vie. Et dans la grande aventure du retour à la vie normale, l'enjeu ne sera plus seulement l'avenir de Doc, comme dans la première saison, mais l'avenir de tout le service, dont l'existence même sera menacée.

Doc va devoir défendre son équipe et sa méthode de travail axée sur sa relation empathique avec les patients...

La deuxième saison de “Doc” va nous raconter, avec réalisme et espoir, la nouvelle vie qui nous attend après la pandémie...

Épisode 2x01 Une autre vie

Février 2020 : Julia fait un malaise inexplicable. Toute l’équipe se précipite pour la sauver.

Deux jours plus tôt : Andrea arrive à l’hôpital. Il cherche Julia. Il tombe sur Kidane qui prépare son départ et lui propose de déjeuner pour lui parler d’un projet. De son côté, Elisa propose à Gabriel de le rejoindre en Ethiopie après sa spécialisation. Alba et Ricardo essaient de partir en week-end, mais leur planning chargé les en empêche. Andrea les croise et leur demande s’ils ont réussi à joindre Lorenzo. Mais visiblement ce dernier ne répond à personne.

Agathe, une jeune femme, présente des symptômes inexplicables. Elle est au téléphone avec un homme mystérieux qui a annulé son voyage de noces et lui dit qu’il a de la fièvre. Julia, Andrea et Daria, sa sœur jumelle, cherchent à comprendre ce dont elle souffre.

Julia annonce à Andrea qu’elle part pour Gênes dans dix jours.

Épisode 2x02 L'ennemi silencieux

Andrea, « le Doc », travaille sur le terrain pour être au plus proche des patients qui ont peur de retourner à l’hôpital depuis le COVID.

Cecilia, la nouvelle de cheffe de service, est très dure et les médecins de l’équipe ont peur qu’elle ne veuille restructurer le service et les renvoyer.

William, un ambulancier, est admis à l’hôpital dans un état confus. Les médecins pensent qu’il souffre de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson.

Jessica, une jeune mère de famille, est à l’isolement, sans doute à cause d’un virus contracté au Caire.

Grâce à l’approche humaine du Doc, l’équipe arrive à comprendre ce qui ne va pas chez les deux patients.