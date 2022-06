“Candice Renoir” saison 10 : dernier épisode inédit vendredi 10 juin sur France 2

Vendredi 10 juin à 21:10, France 2 diffusera le dernier épisode inédit de la 10ème saison de “Candice Renoir” : « Pour vanter un beau jour, attends sa fin ».

L'histoire en quelques lignes...

Petit matin à la BSU. La veille, l’équipe a coffré un dealer pour meurtre. Depuis des heures, Candice et Antoine sont en train de l’interroger.

La nouvelle du départ du Commandant Renoir pour Montpellier s’est répandue et chacun veut assister à sa dernière audition sétoise. Et ils ne sont pas déçus. Le type est coriace, mais Candice et Antoine, parfaitement complices le coincent dans les règles de l’art candicien. Et ses aveux confortent une info d’un indic des stups selon laquelle une grosse cargaison de drogue est cachée sur un paquebot de croisière qui va accoster à Sète en début d’après-midi.

Comment faire concilier une pseudo fausse enquête et des fraises Tagada ? Un régal pour Candice !

Cet épisode clôture la saison 10 de Candice Renoir qui sera prochainement de retour sur France 2 dans un format réinventé avec des épisodes spéciaux. Le premier de ces épisodes est actuellement en fin de tournage en Corse.