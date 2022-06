La saison 1 de “Tropiques criminels” à revoir sur France 2 à partir du 1er juillet

Vendredi 1er juillet à 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir la série “Tropiques criminels” avec Sonia Rolland, Béatrice de La Boulaye.

Une île. La Martinique. Deux flics contraintes à enquêter ensemble.

L’une, la loi et l’ordre. L’autre, la loi et le désordre. Deux femmes libres et sans tabou. Aventurières et exilées, elles sont prêtes à tout pour rendre justice dans cette île aux multiples visages.

Épisode 1 Les Anses d’Arlet

Une plage paradisiaque, au milieu de laquelle est retrouvé le corps d’une adolescente assassinée. A peine arrivée en Martinique où elle doit prendre la tête de la police criminelle, Mélissa Sainte-Rose est chargée de l'enquête avec la capitaine Gaëlle Crivelli.

La victime, Tissia, est âgée de 17 ans. Quelques heures avant sa mort, la jeune fille avait participé - au pillage d'une villa avec trois copines de sa classe, qui en étaient à leur cinquième cambriolage.

Une première enquête difficile pour Mélissa d’autant qu’elle va découvrir que la victime est dans la classe de son fils.

Épisode 2 Cherry Plage

Nadège Toussaint, interne de l'hôpital du Cap, a été jetée en pleine mer. Son cadavre a été retrouvé dans les filets d'un pêcheur. Les enquêtrices vont découvrir qu’elle a été victime d’un viol et qu'elle a voulu porter plainte.

Harcèlement sexuel et abus de pouvoir, tout accuse le Dr Denoyel, chef du service cardiologie et chirurgien réputé. Une semaine avant sa mort, Nadège avait signé une lettre de démission. Lors d'une opération, Denoyel s'était collé à elle et elle avait coupé accidentellement une artère à une jeune femme qui a perdu la vie.