La série “Réunions” avec Laetitia Milot à revoir sur France 3 à partir du 14 juillet

Jeudi 14 juillet à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir la mini-série “Réunions” avec Laetitia Milot et Loup-Denis Elion.

L'histoire en quelques lignes...

Lorsque Chloé apprend que Jérémy, son compagnon, a hérité de l’hôtel de son père « inconnu » à la Réunion, elle y voit l’occasion de commencer une nouvelle vie avec sa famille recomposée, loin de Roubaix et de leurs soucis financiers…

Elle se lance avec passion dans la gestion de l’hôtel avec les deux demi-frères, l’un blanc, l’autre métis, qui ignoraient jusqu’à présent leur existence respective. Chloé réussira t’elle à récréer une nouvelle tribu ?

3 épisodes par soirée

Les trois premiers épisodes seront diffusés jeudi 14 juillet à partir de 21:10.

Épisode 1 Saut dans le vide

Jérémy vit une journée peu ordinaire ! Alors même qu'il découvre enfin l'identité de son père, c'est pour apprendre que ce dernier vient de mourir et qu'il hérite, du coup, d'un hôtel à La Réunion. Mais également d'un demi-frère, Antoine. Sa compagne, Chloé, s'est imaginée que Jérémy héritait d'un palace et que cette bonne fortune lui permettrait de rembourser les dettes qu’elle a contractées à l'insu de tous pour maintenir la famille à flot. Mais l'hôtel est lui aussi au bord de la faillite. Chloé entreprend de convaincre Antoine que la meilleure solution est de reprendre cet hôtel avec son frère, sans lui avouer que c’est parce qu’ils n'auront bientôt plus de toit ici, à Roubaix...

Épisode 2 La gifle

Vanessa, la fille de Chloé, est loin de goûter ce changement de vie radical. Sa seule obsession, quitter La Réunion au plus vite pour retrouver sa vraie vie et ses amis à Roubaix ! Elle se comporte de manière insupportable dans l'espoir d'être renvoyée en métropole. Face à cette attitude, c'est Victoire, l'épouse d'Antoine, qui craque la première en lui donnant une gifle. Entre Chloé et Victoire, cette gifle sonne le début d'une guerre des mères où travail en famille et zizanie ne font pas bon ménage...

Épisode 3 Mensonges

Viana, la mère de Jérémy, débarque sans prévenir à La Réunion. Brouillée avec son fils depuis qu'il a découvert l'identité de son père, elle est prête à tout pour continuer de lui cacher la vérité, quitte à simuler une maladie pour l'attendrir. Mais ce dernier n'est pas dupe ; c'est un véritable concours de comédie qui s'engage entre la mère et son fils, entre vérité, mensonges et faux-semblants. C'est alors que le cuisinier de l'hôtel tombe malade. Viana, ayant été elle-même cuisinière, est la seule à pouvoir les tirer de ce mauvais pas. Il est peut-être temps d'enterrr la hache de guerre pour parer au plus urgent, la bonne marche de l'hôtel...

Les trois derniers épisodes seront diffusés jeudi 21 juillet à partir de 21:10.