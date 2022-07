“#Shame” : mini-série inédite sur le cyber harcèlement à voir sur W9 mardi 26 juillet

Ados, sextos et réseaux sociaux : la mini-série inédite “#Shame” qui glace le sang sera diffusée sur W9 mardi 26 juillet à partir de 21:05.

L'histoire en quelques lignes...

À Adélaïde, au cœur de l’Australie, deux enseignants d’un lycée découvrent que des élèves partagent sur une plateforme des photos à caractère sexuel de leurs camarades féminines. Quelles vont-être les conséquences pour ces 4 adolescents, leur famille ainsi que leurs professeurs ?

Inspirée d’une histoire vraie qui ébranla l’Australie en 2016, la série s’attaque aux thèmes de la misogynie, du cyber harcèlement, de la sexualisation et de la sexualité des jeunes. En se basant sur un réel fait divers, la série devient un moyen d’explorer certains des problèmes les plus urgents de notre époque et offre un portrait de l’Australie moderne et multiculturelle.

Épisode 1 Photos et vidéos

Au lycée, les professeurs Ray Allum et Eliza Dunsford exigent un règlement strict en matière de sexe et de technologie. Lorsque Ray trouve une photo d'Amandip (Dip) nue dans le téléphone de son petit ami Nassim, il décide de protéger ses élèves des répercussions et de ne pas le signaler. De son côté, Zoé a expérimenté le sexe en ligne avec Andy, ignorant qu’il a enregistré leurs interactions…

Épisode 2 La spirale

Ray et Eliza cachent à la principale l'existence du site sur lequel a été téléchargée la photo de Dip, dans l'espoir que Nassim la supprime. Harcelée anonymement, Dip découvre pourquoi et se confie à sa mère. Zoé découvre une image de son rendez-vous avec Andy collée à son casier, et n'arrive pas à croire que l’établissement refuse d’agir. Après avoir découvert le site, elle se rend à la police.

Épisode 3 La guerre est déclarée

Tandis que la police enquête sur Andy, Eliza dénonce le site aux médias pour faire pression, quitte à trahir Ray. Dip cherche de l'aide en ligne et tombe sur Zoé, qui a décidé d'exposer Andy sur les réseaux sociaux. Zoé convainc Nassim et Dip d’aller à la police…

Épisode 4 Sans issue

Les aveux de Nassim et Dip les conduisent au tribunal. Alors que les tensions montent, le juge classe l’affaire, ce qui est un soulagement bien que justice ne soit pas rendue concernant Andy. Ray prend conscience qu'il a peut-être fait plus de mal que bien…