“Superman et Lois” : Trois épisodes épisodes inédits diffusés sur TF1 mardi 19 juillet

Mardi 19 juillet à 21:10, TF1 poursuivra la diffusion de la première saison inédite de la série “Superman et Lois”. Trois épisodes seront diffusés cette semaine.

Après avoir affronté pendant des années des super-vilains mégalomanes, des monstres qui ravagent Metropolis et des envahisseurs extraterrestres désireux d'anéantir la race humaine, le super-héros le plus célèbre du monde, l'homme d'acier alias Clark Kent et la célèbre journaliste Loïs Lane, se retrouvent face à l'un de leurs plus grands défis : gérer le stress, la pression et la complexité d'être des parents qui travaillent dans la société d'aujourd'hui !

Épisode 1x04 Le secret de la mine



Depuis leur déménagement à Smallville, Superman est absent du ciel de Metropolis et la criminalité revient.

Sam n’accepte pas le choix de Clark de faire passer son rôle de père avant sa responsabilité de super-héros. Il décide de prendre les devants.

Lors de l’incident du feu de camp près de la mine, un matériau émettant une phosphorescence jaune semble avoir permis à Tag de développer un pouvoir. Ce matériau est la raison pour laquelle Morgan Edge souhaite disposer des droits d’exploitation de la mine. Il projette de lever une armée de soldats méta-humains.

Épisode 1x05 Un air de fête



Alors que Smallville célèbre sa première Fête des récoltes depuis le décès de Martha, Clark se souvient de ce que cette fête représentait pour elle et il tente de transmettre cette passion à sa famille.

De son côté, Lois fait une avancée dans l'enquête sur Morgan Edge.

Derek refait soudainement surface, doté de pouvoirs extraordinaires qui créent un certain chaos.

Eliza rompt avec Jonathan par téléphone et la réaction de ce dernier vient gâcher le premier rendez-vous de Jordan avec Sarah.

Épisode 1x06 Bombes à retardement



Tag tente d’échapper au département de la Défense. Avec ses nouveaux pouvoirs, il est désorienté et effrayé. Il s’en prend à Jordan pour essayer de comprendre ce qui lui arrive, mais il s’enfuit à l’arrivée de Superman.

Suite à sa confrontation avec Tag, Jordan souffre de terribles migraines. Mais il le cache à son père pour pouvoir jouer un match de football très important contre leurs anciens camarades de Metropolis. Jordan compte prendre sa revanche suite à des années de harcèlement. Malheureusement, il perd le contrôle et sans le vouloir, frappe son frère.

Lois parvient à entrer dans les mines exploitées par Edge grâce à Marcus Bridgewater, le soi-disant journaliste. Ils y découvrent de la X-Kryptonite. Lois parvient à convaincre Lana de l’aider à enquêter sur les agissements de Edge.