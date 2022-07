La série “Real Humans” à revoir le jeudi soir sur ARTE à partir du 21 juillet (vidéo)

Dans un monde proche du nôtre, les hubots (human robots) ressemblent aux êtres humains qu’ils remplacent dans les tâches domestiques. Mais certains androïdes rêvent de liberté… Une série suédoise 100 % mutante à voir ou à revoir sur ARTE chaque jeudi soir à partir du 21 juillet.

Meilleur des mondes

Au royaume de Suède, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Une nouvelle génération de robots tend à répondre à tous les besoins de la société. Assistance aux personnes âgées, tâches domestiques : serviables et corvéables à merci, ces employés modèles ne dorment jamais. Mais leur étrange présence engendre des émotions contrastées chez les humains.

Plébiscités par certains, ils suscitent une hostilité croissante chez d’autres, d’autant que la frontière entre êtres vivants et machines s’estompe, a fortiori quand l’amour s’en mêle…

De leur côté, les hubots manifestent de plus en plus une volonté d’indépendance. Leur rébellion a même déjà commencé : Leo et Niska ont pris la tête d’un groupe d’affranchis, appelé les "enfants de David"…

Épisode 1

Mimi est kidnappée par des trafiquants et séparée des autres hubots rebelles – "les enfants de David" – pour être vendue au marché noir. Leo, amoureux d’elle, part à sa recherche. Pendant ce temps, les Engman vont acheter un nouveau hubot pour le grand-père, Lennart, dont le précédent s’est cassé. Ils ressortent du magasin avec un modèle flambant neuf ainsi qu’avec un androïde d’occasion au passé mystérieux…

Épisode 2

Un double meurtre a été commis dans la vieille maison où les "enfants de David" ont rechargé leurs batteries, et la police se lance à la recherche des assassins. Inger accepte difficilement la présence d’Anita, la nouvelle hubot, tandis que de l’argent commence à disparaître dans le quartier. Roger regrette de plus en plus l’absence de Kevin, son beau-fils, et sa haine des hubots ne fait que croître, en particulier vis-à-vis de celui avec lequel vit son ex-femme.

Épisode 3

Les hubots libres, les "enfants de David", se réfugient dans une vieille église que leur ouvre Asa, la pasteure, qui les croit incapables de faire du mal aux humains. Le grand-père, Lennart, accepte difficilement la présence de sa nouvelle gouvernante et cherche par tous les moyens à lui échapper pour retrouver la liberté qu’il avait avec Odi, son précédent hubot...

Épisode 4

Therese et Pilar ressentent une véritable humiliation en constatant que leurs compagnons hubots ne sont pas traités comme des humains. Pendant ce temps, le groupe anti-hubots de Roger commence à envisager la violence. Mais pourquoi Bea se comporte-t-elle si bizarrement ? Et comment se fait-il qu’elle connaisse Niska ?

La suite de la série sera diffusée sur ARTE les jeudis 28 juillet et 4 août.