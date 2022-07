“Yellowstone” saison 2 : trois épisode inédits diffusés sur TMC jeudi 21 juillet

Jeudi 21 juillet à 21:15, TMC diffusera trois nouveaux épisodes inédits de la série “Yellowstone” avec Kevin Costner.

L'histoire en quelques lignes...

“Yellowstone” suit la vie de la puissante famille Dutton, dirigée par John Dutton (Kevin Costner), qui contrôle le plus grand ranch de bétail des États-Unis.

Au milieu d'alliances changeantes, de meurtres non élucidés, de blessures ouvertes et d'un respect durement acquis, le ranch est en conflit permanent avec ceux qu'il côtoie : une ville en expansion, à travers les projets d'un riche promoteur immobilier, une réserve indienne et le premier parc national des États-Unis.

Épisode 2x03 La puanteur du désespoir



Rainwater s'allie à Jenkins pour un gros coup, mais de nouveaux ennemis leur mettent des bâtons dans les roues. John et Beth prennent sous leur aile une nouvelle femme politique.

Épisode 2x04 Il ne reste plus que des démons



Alors que les ennemis de John frappent directement Yellowstone, il forme une alliance improbable.

Épisode 2x05 Toucher son ennemi.



Jamie essaie de rattraper une de ses erreurs. Kayce part à la recherche d'indices. Monica et Martin assistent à une course de relais indienne.