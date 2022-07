“Real Humans” saison 1 : 4 épisodes diffusés jeudi 28 juillet sur ARTE (vidéo)

Jeudi 28 juillet à partir de 20:50, ARTE poursuivra la diffusion de la première saison de la série “Real Humans” avec 4 nouveaux épisodes.

L'histoire en quelques lignes...

Au royaume de Suède, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Une nouvelle génération de robots tend à répondre à tous les besoins de la société. Assistance aux personnes âgées, tâches domestiques : serviables et corvéables à merci, ces employés modèles ne dorment jamais. Mais leur étrange présence engendre des émotions contrastées chez les humains.

Plébiscités par certains, ils suscitent une hostilité croissante chez d’autres, d’autant que la frontière entre êtres vivants et machines s’estompe, a fortiori quand l’amour s’en mêle…

De leur côté, les hubots manifestent de plus en plus une volonté d’indépendance. Leur rébellion a même déjà commencé : Leo et Niska ont pris la tête d’un groupe d’affranchis, appelé les "enfants de David"…

Épisode 5

Malte, Bea et Roger, qui ont fait allégeance au "Real Humans Liberation Front", passent à l’action pour débarrasser le monde des hubots. Au presbytère, Eva est de plus en plus effrayée par les hôtes cachés dans le grenier même si Åsa lui assure qu’ils sont dignes de confiance. Toujours à la recherche de Mimi, Leo, lui, se retrouve impliqué dans un trafic illégal de hubots...

Épisode 6

Bien qu'affaibli, Leo fait tout son possible pour savoir à qui Mimi a été vendue. Matilda commence à entrevoir la vérité sur Anita, si tant est qu’elle s’appelle bien ainsi. Bea, elle, débarque avec un œil au beurre noir à l’atelier où travaille Roger et le persuade de la laisser entrer, tandis que Lennart se voit proposer une copie de lui-même version hubot…

Épisode 7

Témoin d’une attaque, Tobias décide de faire justice lui-même. Après plusieurs mauvaises nouvelles, Roger perd ses nerfs sur son lieu de travail, mais se réjouit en parallèle du couple qu’il forme avec Bea, qui a amené de nombreux changements dans sa vie. Lennart se sent revivre grâce à sa romance avec la très enjouée Solveig.

Épisode 8

Rick et Bo se sentent insultés lorsque leurs amies les mettent en pause pour passer une soirée entre filles. Piqués dans leur orgueil, ils décident de se venger. Inger interroge Leo, qui lui explique que le temps est compté, ce qui l’oblige à se précipiter chez elle avec un code destiné à Mimi. Chez Roger, Bea commence à éprouver des sentiments et a une révélation.

La suite de la série sera diffusée sur ARTE jeudi 4 août.