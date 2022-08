“Real Humans” saison 2 : 4 épisodes diffusés sur ARTE jeudi 11 août (vidéo)

Jeudi 11 août à partir de 20:50, ARTE poursuivra la diffusion de la seconde saison de la série “Real Humans” avec 4 nouveaux épisodes.

La mystérieuse Bea, en quête du code source, réussira-t-elle à libérer les hubots de leur condition de machine ? Une saison 2 troublante, où la frontière entre humains et robots se fait de plus en plus ténue…

Épisode 3

Tandis que Bea se démène pour ouvrir le coffre-fort de Greta Eischer, la famille Engman se décide enfin à mettre en marche le clone de Lennart.

Florentine a révélé son secret à Douglas, ce qui l’amène à mettre fin à leur relation – mais tous deux se morfondent dans le regret.

Inger souhaiterait embaucher Mimi, mais la présence d’une hubot ne fait pas l’unanimité au sein du cabinet d’avocats.

Épisode 4

Douglas et Florentine se lancent dans les préparatifs de leur mariage, mais le père de Douglas, Claes, ne peut s’empêcher d’y mettre son grain de sel.

Chez la famille Engman, le clone de Lennart s’avère de plus en plus opiniâtre, surtout vis-à-vis de Hans, qui commence à perdre patience.

Betty emmène Tobias et Matilda à une soirée "transhumaine".

Einar, le leader du mouvement transhumain, révèle à Tobias des informations pour le moins surprenantes.

Épisode 5

Bea et Cloette ont enfin trouvé le clone de David, mais son cerveau n’est plus là. Elles poursuivent leur quête obstinée, tandis que Tobias et Matilda examinent le code que renferme la clé USB. Constatant qu’il en manque une partie, Matilda soupçonne Mimi de détenir cette information cruciale.

Alors que Roger part chercher un nouveau hubot, il fait une rencontre dont il se serait bien passé.

Quant à Florentine, elle verra bientôt son rêve se réaliser : être unie à Douglas. Mais elle découvrira que la vie d’être humain n’est pas si enviable après tout…

Épisode 6

Therese souhaite s’installer aux Pays-Bas, pays plus tolérant que la Suède. Voulant convaincre Kevin de l’accompagner, elle va le trouver au camp de jeunes "100 % humain".

Tobias, Betty et Matilda décident de reprogrammer le clone de Lennart à l’aide du code de David ; ils sont loin d’imaginer les conséquences de leur acte.

Douglas et Florentine devront patienter trois ans s’ils veulent adopter – mais Florentine refuse : elle veut un enfant tout de suite.

À Hub Battle Land, Rick met la main sur un pistolet chargé de balles réelles.

Les 4 derniers épisodes de saison 2 seront diffusés jeudi 18 août sur ARTE.