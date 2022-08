“Astrid et Raphaëlle” : le tournage de la saison 4 vient de débuter pour France 2

Le tournage de la 4ème saison de la série “Astrid et Raphaëlle” vient de débuter pour France 2 et se dérouler à Paris et en région parisienne jusqu'au 6 décembre 2022.

La saison 4 en quelques lignes... Tandis qu’elles doivent résoudre une nouvelle rafale d’énigmes mystérieuses qui les feront passer du vol sanglant d’un diamant à une machiavélique partie d’échec, d’un meurtre en plein vol dans la cabine d’un avion à une victime mourant pour la seconde fois, Astrid et Raphaëlle vont voir leurs vies personnelles sérieusement mises sens dessus dessous durant cette nouvelle saison ! Astrid voit ainsi surgir dans sa vie Niels, 7 ans, demi-frère très envahissant dont elle vient d’apprendre l’existence. Comment va-t-elle gérer ce petit garçon alors qu’elle essaie de construire un couple avec Tetsuo ? De son côté, Raphaëlle croyait enfin conclure avec Nicolas, mais un quiproquo va venir soudain rebattre les cartes… et permettre à Nora, leur nouvelle collègue, de s’immiscer dans leur imbroglio sentimental… Avec : Sara Mortensen (Astrid), Lola Dewaere (Raphaëlle), Benoît Michel (Nicolas), Sophia Yamna (Norah) Jean-Louis Garçon (commissaire Carl Bachert), Husky Kihal (Henry Fournier), Jean-Benoît Souilh (William Thomas), Kengo Saïto (Tetsuo). Les Guests de cette 4ème saison : De nombreux Guests sont annoncés dans les épisodes : Tom Villa, Philippe Chevallier, Stomy Bugsy, Xavier Gallais, Jean-Baptiste Guegan, Hélène Médigue. À découvrir en 2023 sur France 2.