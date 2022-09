“Prière d'enquêter” : « C'était écrit », épisode inédit diffusé mardi 6 septembre sur France 3

Après le succès de l’épisode 2 qui avait rassemblé 5.6 millions de téléspectateurs, “Prière d'enquêter” revient sur France 3 mardi 6 septembre à 21:10 avec un nouvel épisode inédit : « C'était écrit ».

L'histoire en quelques lignes...

Université de Montpellier. Une professeure, Nathalie Josserand, 45 ans, est trouvée morte dans un amphi.

Premier suspect pour Elli : David Crosnier, 35 ans, maître-assistant, chez qui on retrouve l’arme du crime. Ex-compagnon de Nathalie, il entretient une relation amoureuse avec une de ses étudiantes... qui n’est autre que Maryam, la sœur d’Elli ! La relation entre Elli et Maryam (qui défend David contre vents et marées) est mise à mal, d’autant qu’Elli annonce à ses sœurs qu’elle va être obligée de vendre leur maison de famille…

Alors qu’Elli se focalise sur David, Clément entrevoit un autre suspect, Stéphane Rocques, président de l’université. Il semble avoir un secret qu’il veut préserver à tout prix…

Avec : Ludmila Mikael (Emilie Pinson), Jean-Pierre Lorit (Stéphane Rocques), Antoine Hamel (David Saunier), Felix Vannoorenberghe (Jules Asselin), Noémie Kocher (Florence Rocques), Roxane Bret (Manon).

En seconde partie de soirée, France 3 vous proposera de voir ou de revoir l'épisode pilote de la série : « Elli et Clément ».

À 33 ans, Clément a passé toute sa vie dans un monastère et s’apprête à prononcer ses vœux définitifs pour devenir moine. Il ne connaît le monde moderne qu’à travers les livres et les cours par correspondance qu’il a pris à l’université.

Orphelin, il a été adopté par le régisseur du monastère et pris sous son aile par le frère Benoît. Quand ce dernier est retrouvé assassiné, Clément va aider Elli Taleb, une capitaine de police totalement athée, à retrouver le meurtrier.

Guidé par cette inspectrice singulière, qui élève seule ses trois sœurs, Clément va découvrir le monde à l’extérieur du monastère et les secrets de son passé.