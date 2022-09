“Vise le coeur” : les 2 derniers épisodes diffusés jeudi 15 septembre sur TF1

Jeudi 15 septembre à 21:10, TF1 achèvera la diffusion de la mini-série inédite “Vise le coeur” avec Claire Keim et Lannick Gautry. Les deux derniers épisodes seront diffusés cette semaine.

Épisode 5 Ligne de vie



Alors que Novak et Julia essayent de prendre du recul sur leur relation, une chasse à l’homme est organisée pour retrouver l’agresseur d’une famille entière.

Ce dernier, jeune étudiant en médecine, hanté depuis toujours par la figure fantomatique d’une enfant martyre, était passé par la case psychiatrie avant de reprendre sa vie en main. Qu’est-ce qui a bien pu le faire retomber dans une folie aussi destructrice ? Et qu’est-ce qui touche à ce point Julia chez lui pour qu’elle mette toute sa carrière en jeu ?

Épisode 6 Te survivre



Alors que son compagnon vient de la quitter, Julia est complètement déstabilisée par la découverte d’un cadavre qui relance une enquête dirigée par son père 20 ans plus tôt. La haine entre Novak et cet homme qui le méprise depuis l’enfance est toujours aussi vivace malgré les années, et la collaboration est extrêmement tendue.

Les hallucinantes révélations sur l’enquête font écho au terrible secret que Novak garde pour lui depuis si longtemps…

Ces questions, Novak et Julia sont obligés de se les poser pour résoudre un double meurtre et dénouer l’ambiguïté intenable de leurs rapports.

Les deux derniers épisodes seront diffusés jeudi prochain sur TF1.