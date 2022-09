“Hors saison” : les 2 derniers épisodes diffusés jeudi 15 septembre sur France 3

Jeudi 15 septembre à 21:10, France 3 terminera la diffusion de la mini-série en 6 épisodes “Hors saison”. Les deux derniers épisodes seront diffusés cette semaine.

L'histoire en quelques lignes...

C'est la fin de saison, les vacanciers partent, la neige fond… et dévoile le cadavre d’une femme assassinée dans une mise en scène intrigante et macabre. La capitaine suisse Sterenn Peiry est chargée de l’affaire, épaulée par l'enquêteur français Lyes Bouaouni qui lui révèle qu’un corps a été retrouvé dans un état similaire de l’autre côté de la frontière. Alors que le mystère s'épaissit, l'enquêtrice découvre que son fils a accidentellement tué sa copine en voiture. Sa vie bascule : jusqu'où ira-t-elle pour protéger son fils ?

Épisode 5

Sterenn n’a plus que quelques heures pour honorer son pacte avec le tueur si elle veut sauver son fils.

Quant à Lyes, il est convaincu que Mélinda n’est pas une victime du tueur et a de plus en plus de soupçons sur Jérémy.

Sterenn change alors radicalement de stratégie et confronte le tueur.

Épisode 6

Alors que le pacte avec le tueur court toujours, Lyes réussit à convaincre la police valaisanne que Sterenn couvre son fils et l’homicide qu’il a commis.

Sterenn et Jérémy sont arrêtés. Mais Sterenn parvient à s’échapper…