“Marianne” : les 2 derniers épisodes diffusés mercredi 21 septembre sur France 2

Mercredi 21 septembre à 21:10, France 2 terminera la diffusion de “Marianne”, une nouvelle série judiciaire, entre polar et comédie, portée par Marilou Berry. Les deux derniers épisodes seront diffusés cette semaine.

Épisode 1x05 Thanatos

Les restes de Jean Rodenbach, conducteur de train, sont retrouvés sur des rails de chemin de fer. Mais avant que son corps ne soit envoyé chez le thanatopracteur pour y être reconstruit, la légiste Selma décèle des indices qui indiquent que l’homme aurait été assommé puis déposé sur les rails en attendant qu’un train ne l’achève.

Autre élément troublant : le malheureux venait de perdre sa femme, Madeleine, qui s’était suicidée en se jetant sous son propre train !

Morgan Poquet, un collègue cheminot avec qui Jean s’était disputé, est sur la liste des suspects, tout comme Charlotte, la maîtresse de Jean qui demeure introuvable.

Eugène, le père de Madeleine qui détestait son gendre et le considérait comme responsable de la mort de sa fille adorée, est aussi interrogé.

Pour résoudre cette enquête aux multiples ramifications, Marianne va s’intéresser à l’étrange Katia, la talentueuse thanatopractrice qui s’est chargée de la reconstruction du corps de Madeleine.

En Guest dans cet épisode : Isabelle Vitari.

Épisode 1x06 L'immortelle

Le chalutier L’Immortelle, disparu il y a neuf ans avec à son bord cinq marins pêcheurs, vient d’être enfin retrouvé. Mais parmi les ossements remontés à la surface figurent aussi un cadavre tout frais, celui de Vincent Barsano, le capitaine de L’Immortelle que tout le monde croyait mort depuis le naufrage.

Marianne sollicite l’aide d’Aurore, la fille de Vincent, pour dénouer ce mystérieux cold case et infiltrer l’univers des marins pêcheurs, car Aurore a repris la direction de la prudhommie à la mort de son père, et connaît tout le monde sur le port.

Deux suspects sont vite identifiés. Castenet, qui s’est occupé d’Aurore et de sa mère Louise à la mort de Vincent. Il aime Louise depuis toujours. Et le retour du « feu mari » ne faisait pas parti de ses plans. Et il y a l’énigmatique Bilade, le « parrain » d’Aurore, qui sous une apparente et joyeuse bonhomie, s’avère être un dangereux et influant trafiquant.

En Guest dans cet épisode : Pauline Bression.