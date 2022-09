“Les papillons noirs” : les 3 derniers épisodes diffusés jeudi 29 septembre sur ARTE (vidéo)

Jeudi 29 septembre à 20:55, ARTE diffusera les trois derniers épisodes de la mini-série inédite “Les papillons noirs” avec Nicolas Duvauchelle et Niels Arestrup.

Un écrivain accepte de rédiger les Mémoires d’un retraité qui lui révèle son passé de serial killer. Une confession dont aucun ne sortira indemne. Une série en forme d’odyssée passionnelle et sanglante, avec Nicolas Duvauchelle et Niels Arestrup.

Épisode 4

Les acteurs de cette danse macabre entre mémoire et mensonges commencent à perdre pied sans s’en rendre compte. Adrien, dévoré d’une ivresse d’écriture, se rassure dans les bras de Nastya. Le policier Carrel, intimement lié à cette affaire, confronte Albert à son passé de meurtrier. Ce dernier révèle des points cruciaux de son odyssée meurtrière, aux conséquences irréparables.

Épisode 5

Albert, affaibli physiquement et acculé par le policier Carrel, arrive au terme de son récit, et révèle un dernier secret à Adrien, le plus intime et le plus choquant de tous, éclairant d’un jour cru sa généalogie, qui pousse ce dernier à commettre un acte irréparable. Malgré cette confrontation dramatique, un an plus tard, Adrien, désormais père, connaît le succès avec la parution des Papillons noirs. Malgré la reconnaissance publique, l’écrivain est rongé par les secrets qu’il porte en lui et refuse tout contact avec sa mère.

Épisode 6

Un an après le décès d’Albert, les questions entourant sa personnalité et celle de Solange restent nombreuses. Mais soudain, les réponses explosent au visage d’Adrien, renversant tout ce qu’il croyait savoir de cette odyssée criminelle devenue une obsession intime. Dans le même temps, le policier Carrel est retrouvé par sa collègue, une découverte qui la met sur la piste d’Adrien. Celui-ci voit son monde s’écrouler : sa mère détient les clefs des mystères sanglants de son passé.