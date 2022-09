“Les rivières pourpres” lundi 3 octobre 2022 sur France 2 : résumé de l'épisode « La dernière vague »

Lundi 3 octobre 2022 à 21:10, France 2 diffusera « La dernière vague » un nouvel épisode inédit de la 4ème saison de la série “Les rivières pourpres” inspirée du roman culte du maître du thriller, Jean-Christophe Grangé.

L'histoire en quelques ligness.

Niemans est cette fois-ci convoqué au ministère de l’Intérieur, à Paris. La demande est atypique : Philippe Cernac, un dangereux prisonnier qui chassait ses victimes à l’arc, s’est porté volontaire pour intégrer le programme de recherche de l’UMD, l’Unité des malades difficiles. Sa seule condition : il veut que Niemans, celui qui l’a arrêté par le passé, soit responsable de son transfert. Flairant le piège, le flic accepte, à condition de pouvoir faire le trajet avec son adjointe, Camille.

Une fois sur place, Niemans et Camille font un constat troublant : au sein de cet institut plongé dans la forêt des Landes, plusieurs prisonniers se sont échappés. Pas étonnant selon Niemans, qui reproche aux dirigeants de l’unité d’avoir créé un Club Med pour les plus dangereux criminels de France.

Lorsque les corps des prisonniers échappés sont retrouvés dans la forêt, et que dans le laboratoire des fioles de sang disparaissent soudainement, Niemans et Camille comprennent que leur séjour sur place va durer plus longtemps que prévu. Car Niemans va vite comprendre qu’il avait raison : Cernac est venu ici dans le seul but de s’échapper.

C’est au cours d’une nuit de tempête que Niemans et Camille devront agir. Alors que des mercenaires encerclent l’UMD pour libérer Cernac, et qu’un tueur rôde pour terminer le travail, Niemans et Camille vont, plus que jamais, se serrer les coudes pour rester en vie jusqu’au petit matin…

Entre ésotérisme, vestiges du passé et secrets inavouables, nos enquêteurs devront être plus soudés que jamais devant la noirceur de l’âme humaine.

La soirée se poursuivra sur France 2 avec la rediffusion d'un double épisode de la saison 2 : « Lignée de verre ».