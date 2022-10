“Trom - Les falaises, le vent et la mort” : mini-série inédite à suivre à partir du 6 octobre 2022 sur ARTE (vidéo)

Jeudi 6 octobre 2022 à 20:55, ARTE débutera la diffusion de la mini-série inédite “Trom - Les falaises, le vent et la mort” dans laquelle un journaliste danois mène une enquête qui exhume les noirs secrets d’une communauté très unie sur les îles Féroé.

Adapté d’une série de romans à succès de l’auteur Jógvan Isaksen, “Trom - Les falaises, le vent et la mort” est la toute première série produite aux îles Féroé, petit archipel de quelque 50 000 habitants appartenant au Danemark, à mi-chemin entre l’extrême nord de l’Angleterre et les côtes islandaises.

Dans ce paysage insulaire sombre et déchiqueté, magnifiquement filmé, son intrigue mêle préoccupations écologiques très actuelles, troubles secrets de famille et pressions politiques impliquant un grand industriel local tenant sous sa botte la communauté tout entière, police comprise…

Un polar scandinave orageux et incarné, qui brouille les pistes, emmené par un convaincant casting d’acteurs féroïens et danois qui s’expriment chacun dans leur langue maternelle.

Les trois premiers épisodes seront diffusés ce jeudi 6 octobre 2022 à partir de 20:50.

Épisode 1

Jeune militante écologiste enquêtant sur une sombre affaire de criminalité environnementale sur les îles Féroé, Sonja a Heyggi est la cible de menaces répétées, de plus en plus inquiétantes. Quand un de ses camarades de lutte, Pall Hansen, est gravement blessé dans un accident de voiture plus que suspect, la police s’empare de l’affaire – sans pour autant prendre tout à fait au sérieux les avertissements de Sonja. Craignant désormais pour sa vie, la jeune femme contacte Hannis Martinsson, journaliste d’investigation originaire de l’archipel, avec qui elle entretient un lien secret…

Épisode 2

Peu après sa disparition, Sonja est retrouvée morte en marge d’une grande manifestation contre la pêche à la baleine. Dévasté par la perte de cette fille qu’il n’a pas eu le temps de connaître, Hannis Martinsson, qui vient tout juste de débarquer sur l’île, décide d’enquêter de son côté : sa confiance dans les institutions est profondément ébranlée par les éléments qu’il a découverts. Dans les rangs de la police, l'inspectrice Karla Mohr choisit, elle aussi, de faire cavalier seul.

Épisode 3

Au fil de son enquête sur la mort de Sonja, l'inspectrice Karla Mohr, qui subit une forte pression de sa hiérarchie, découvre que son propre fils, Gunnar, semble étrangement lié à l’affaire. Le principal suspect, le jeune garagiste Bergur, qui aurait trafiqué les véhicules des deux victimes, dit-il toute la vérité aux enquêteurs ? La carte de l’archipel qu’a découverte Hannis dans les affaires de Sonja l’oriente vers la piste du puissant Ragnar i Rong, chef d’entreprise et prédicateur qui entretient une grande proximité avec la mère de la jeune femme. À l’hôpital, Pall Hansen est sorti du coma, et s’apprête à livrer à la police une information capitale…

Les trois derniers épisodes seront diffusés jeudi 13 octobre 2022 à partir de 20:55 sur ARTE.