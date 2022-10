“La stagiaire” mardi 11 octobre 2022 sur France 3 : résumé des épisodes 5 & 6 de la saison 7 diffusés cette semaine

Mardi 11 octobre 2022 à 21:10, France 3 vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes inédits 7ème saison “La stagiaire” avec Michèle Bernier et Antoine Hamel.

Les deux épisodes inédits diffusés mardi soir sur France 3 clôturent la saison 7 de la série.

Épisode 7x05 Veuve noir



Victor Blanchet a été retrouvé mort à son domicile, il est décédé d’un arrêt cardiaque. Mais, en y regardant de plus près, Boris et Constance découvrent que cet homme a peut-être été assassiné. Juste avant que son cœur ne cesse de battre, Blanchet a en effet tenté de laisser un étrange message à ceux qui enquêteraient sur sa mort.

Épisode 7x06 Le temps présent



Manu était un jeune homme sensible, talentueux, à la tête d’une équipe de stylistes au sein d’une start up marseillaise. Sa mort va mener les juges Delcourt et Meyer à découvrir les blessures du passé de Manu qui l’ont mené à sa perte.

À la suite de ces deux épisodes inédits, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux autres épisodes des précédentes saison.