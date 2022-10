“La Brea” : série inédite à découvrir sur TF1 mercredi 2 novembre 2022

Mercredi 2 novembre 2022 à 21:10, TF1 débutera la diffusion de la série inédite “La Brea” avec Natalie Zea, Eoin Macken, Jon Seda et Nicholas Gonzalez dans les rôles principaux.

L'histoire en quelques lignes...

Un énorme gouffre s'ouvre au milieu de Los Angeles près du site paléontologique et touristique de La Brea Tar Pits, un vestige de l'ère glaciaire, entraînant des centaines de personnes, de bâtiments et de voitures dans ses profondeurs.

Cette doline géante crée un portail vers une autre dimension, 10 000 ans dans le passé, et ceux qui sont tombés dedans se retrouvent dans une terre primitive mystérieuse et dangereuse, peuplée d'animaux comme des teratornis qui peuplaient la Terre il y a des milliers d'années, un monde où ils n'ont d'autre choix que de s'unir pour survivre.

Le gouffre déchire la famille Harris en deux, séparant la mère et le fils du père et de la fille.

Cette première saison se compose de 6 épisodes, trois épisodes seront diffusés chaque mercredi soir sur TF1.

Épisode 1 Les disparus

Lorsqu'un énorme gouffre s'ouvre à Los Angeles, la famille Harris est divisée en deux : Eve et son fils, Josh, sont envoyés dans un mystérieux monde primitif tandis que Gavin et Izzy restent à Los Angeles.

Gavin découvre que les visions qui le tourmentent depuis des années pourraient être la clé pour les ramener chez eux. Il reconnaît des oiseaux préhistoriques qu'il voyait dans ses visions lorsque ceux-ci surgissent du gouffre. En suivant son intuition, il part creuser sous un rocher et découvre la bague de fiançailles qu'Eve a égarée lors de sa chute.

A l'autre bout du gouffre, les survivants sont attaqués par des loups et Josh est gravement blessé. Eve entreprend, avec l'aide de Sam et Ty, de retrouver une ambulance tombée elle aussi dans le gouffre pour récupérer du matériel médical afin de le soigner. C'est Riley, la fille de Sam, qui veille sur lui pendant ce temps...

Épisode 2 Au deuxième jour

Eve, Ty et Sam sont attaqués par un tigre aux dents de sabre. Sam tombe d'une falaise et se blesse grièvement au dos. Eve retourne au camp pour soigner Josh. Scott accompagne Veronica, qui cherche le corps de son père pour l'enterrer. Ils tombent sur un troupeau de chameaux. Scott leur sauve la vie en les empêchant d'entrer dans un puits de goudron. Il se souvient alors que des archéologues ont retrouvé les os de huit chameaux conservés dans le puits de goudron de La Brea vieux de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Il en conclut qu'ils ont atterri à Los Angeles à l’époque de la dernière ère glaciaire.

Marybeth retrouve son fils, Lucas, venu à Los Angeles pour vendre de l’héroïne. Gavin rencontre le professeur Nathan qui lui révèle que la bague de sa femme retrouvée dans le sol est vieille de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Elle lui demande son aide pour partir en mission de sauvetage au fond du gouffre.

Épisode 3 La chasse est ouverte

Alors que les réserves de nourriture des survivants s'amenuisent, Eve et Ty s'aventurent dans la forêt pour une expédition de chasse risquée. Ils parviennent à attraper un lapin grâce à un piège, mais ils sont pourchassés par un ours. Ils s'abritent dans une grotte et s'y retrouvent coincés. Ils croisent alors Lucas et Marybeth. Ces derniers étaient sur la trace de celui qui a construit la fosse à loups qu'ils ont découverte. Ils parviennent à sortir de la caverne et trouvent des champignons qu'ils rapportent au campement.

Dans le même temps, Riley doit opérer son père pour éviter qu'il ne devienne paraplégique. Elle parvient à réaliser cette délicate opération malgré son stress. Gavin met le sort de sa famille entre les mains d'un vieil ami, Levi Delgado. Celui-ci entre dans le gouffre à bord d'un avion de chasse, mais il disparaît aussitôt des radars. On le découvre suspendu à un arbre dans le monde préhistorique...