“La jeune fille et la nuit” : les épisodes 3 & 4 diffusés lundi 24 octobre 2022 sur France 2 (vidéo)

Lundi 24 octobre 2022 à 21:10, France 2 vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes inédits de “La jeune fille et la nuit”, une mini-série en 6 épisodes adaptée du best-seller de Guillaume Musso.

Depuis plus de 10 ans, Guillaume Musso est l’écrivain le plus lu en France. Son roman La Jeune fille et la nuit a été vendu à plus de 2 millions d’exemplaires dans la monde et traduit dans 36 langues. Il s’agit de la première adaptation télévisuelle d’une de ses œuvres.

En coproduction avec l’Alliance Européenne (France Télévisions, Rai et ZDF), la série événement “La Jeune fille et la nuit” est produite par Make it Happen Studio.

Épisode 3

Francis est kidnappé à son domicile par un individu masqué.

Fanny avoue à Thomas qu'elle était la complice de Vinca. Elle lui a demandé de prendre des photos d'elle et Richard afin de le faire chanter.

De son côté, Maxime subit les pressions des « amis peu fréquentables » de son père Francis. Son père étant injoignable, c'est à présent à Maxime de rembourser cette dette.

Pianelli apprend du personnel de l’hôpital qu’Ahmed est mort peu après avoir évoqué un corps dans le mur du gymnase. Les soupçons se tournent immédiatement vers Fanny. Pianelli et Manon se demandent si quelqu’un a assassiné Ahmed pour le faire taire.

Les découvertes de Thomas et Maxime, vont révéler une vérité qu'ils auraient préféré ne jamais savoir. 25 ans plutôt, Thomas et Maxime ont tué un innocent.

Épisode 4

Le secret est à présent trop lourd à porter pour Thomas et Maxime. Ils avouent à Annabelle qu'ils ont assassiné un innocent. Annabelle, stoïque, leur répond qu'elle savait déjà et leur demande de ne plus jamais évoquer cette affaire.

Francis, quant à lui, est toujours torturé par cet individu masqué qu'il appelle à présent Alexis.

Un vieil article du journal étudiant rappelle à Thomas l'étrange ressemblance passée entre Fanny et Vinca. Fanny en sait bien plus qu'elle ne le prétend.

Thomas comprend qu'il n'est pas le seul à être rongé par les secrets. Une confrontation avec sa mère Annabelle, viendra remettre en question l'ensemble de son existence : Richard n'est pas le père biologique de Thomas, il est le fils de Francis et donc le frère de Maxime. Une révélation qu'il n'aura pas le temps de digérer car Maxime vient d'être victime d'une tentative d'assassinat et Francis retrouvé mort sur la plage.

Avec : Ioan Gruffudd (Thomas), Ivanna Sakhno (Vinca/Pauline), Grégory Fitoussi (Maxime), Dervla Kirwan (Annabelle), Vahina Giocante (Fanny), Rupert Graves (Richard), Salóme Gunnarrsdóttir (Madame Deville), Shemss Audat (Manon), Matthias Van Khache (Stéphane Pianelli).