“Good Doctor” saison 5 : les deux derniers épisodes diffusés mercredi 26 octobre 2022 sur TF1

la 5ème saison inédite de la série "Good Doctor" avec Freddie Highmore. Les deux derniers épisodes inédits seront diffusés cette semaine.

Épisode 5x17 Le grand jour



Claire a fait venir du Guatemala un de ses patients au Saint-Bonaventure dans l’espoir que ses anciens collègues puissent l’aider à le soigner. Lucho, jeune garçon fan de foot, est atteint de plusieurs tumeurs difficilement opérables. Claire envisage d’accepter le poste de cheffe de chirurgie dans l’hôpital où elle travaille, mais elle sent la réticence de Lim qui finit par lui dire qu’elle n’est pas encore assez forte émotionnellement. Claire lui rétorque qu’elle, en revanche, est devenue trop dure.

Léa passe une journée de rêve à se faire pomponner et à organiser son mariage, avec Jordan à ses côtés.

Épisode 5x18 Un bon père



Les parents d’Asher Wolke, qui l’avaient banni de la famille, viennent le voir par surprise à l’hôpital. Son père est atteint d’un cancer du poumon en phase terminale. Les rapports sont tendus, mais Asher fait son travail de médecin. Cependant, il est de plus en plus excédé par leur religiosité, affirme son homosexualité dans un élan de colère et refuse toute compassion à ses parents. Jordan lui fait comprendre que son père, loin d’être venu chercher la guérison miracle, est venu faire la paix avant de mourir. Asher se réconcilie finalement avec son père avant de laisser rentrer chez lui pour mourir en famille, comme il le souhaitait.

Morgan a décroché une offre d’emploi à New York qui la tente. Bien que déchirée, elle semble prête à quitter Park pour son nouveau travail.

Shaun et Léa décident de se marier au tribunal pour éviter tous les préparatifs contraignants de la cérémonie.

