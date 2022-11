En tournage : “Les Pennac(s)” bientôt de retour sur France 3 avec 6 épisodes inédits

Après le succès du film de 90 minutes qui avait rassemblé plus de 4.6 millions de téléspectateurs en janvier 2022, “Les Pennac(s)” vont revenir sur France 3 avec une première saison de 6 nouveaux épisodes.

Annabelle Pennac a des griefs, Hannibal Pennac a des remords. Condamnés à enquêter ensemble, aucun criminel ne leur résiste...

L'histoire en quelques lignes...

L’histoire drôle et tendre de l’impossible réconciliation entre Hannibal, un père et grand-père absent qui voudrait rattraper ses erreurs et sa fille Annabelle, qui le tient pour responsable de tous ses problèmes, et incontestablement la dyslexie d’Annabelle se ranime au contact d’Hannibal …

Annabelle vient de prendre la direction d’une unité de recherche du pire endroit de la terre : la ville de son père. Hannibal est-il étranger à cette affectation ?

Un « cold case » les a contraint à enquêter ensemble, Il devient réserviste et manque d’effectifs oblige, il s’impose dans toutes ses enquêtes.

Après trente ans de police, un esprit inventif, et une poule apprivoisée, les méthodes d’Hannibal seront…particulières !

La première session de tournage se déroule du 2 novembre au 21 décembre 2022 en Occitanie et dans la région de Montpellier.

Avec : Julie-Anne Roth (Annabelle Pennac), Christian Rauth (Hannibal Pennac), Fejria Deliba (Sonia Ayed), Alexia Chicot (Léa Poggio-Pennac), Valentin Pinette (Louis Poggio-Pennac), Marie Sohna Condé (Brigadier chef Smercesky), Mathieu Penchinat (Dr David Beger), Emanuele Giorgi (Marco Poggio).