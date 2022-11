“I3P” : nouvel épisode inédit diffusé jeudi 17 novembre 2022 sur TF1

Jeudi 17 novembre 2022 à 21:10, TF1 vous proposera de découvrir un nouvel épisode de la série inédite “I3P” créée par Jean-Christophe Grangé, réalisée par Jérémy Minui, avec Marc Lavoine et Barbara Schultz.

L'histoire en quelques lignes...

À Paris, si vous êtes amnésique, si vous avez des visions ou si vous montrez des signes de délire dans la rue, on vous conduit à l’Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police.

Adresse discrète, l’I3P a pour patron le professeur Mathias Bernardt, un psychiatre qui a le pouvoir de laisser ses patients retourner à leur vie normale, de les hospitaliser mais aussi de les remettre à la police. Ne pouvant garder personne plus de 24 heures, il privilégie toujours une approche humaine aux traitements coercitifs, épaulé par les psychiatres Sophie Tran, Julien Sarment et le jeune interne Samy Jendoubi.

Chaque journée commence par l’accueil d’un sujet en crise amené en urgence à l’I3P. À partir de son témoignage, Bernardt et sa garde rapprochée mènent l’enquête en dépit de l’opposition systématique de la commissaire Nathalie Fontaine, qui préfère qu’on n’ajoute pas de dossier à sa pile déjà haute. Une course contre la montre s'engage alors pour résoudre l'énigme de la vie de chaque patient.

Nouvel épisode inédit

TF1 diffusera jeudi 17 novembre 2022 l'épisode en deux parties « La butte aux cailles ».

La butte aux cailles (Partie 1)

Une ravissante jeune femme amnésique est amenée à l’I3P. Elle a été trouvée errante dans le quartier de La Butte-aux-Cailles, près du puits artésien qui ravitaille les habitants en eau depuis 150 ans. Mathias surnomme donc Artésia celle qui présente plusieurs signes inquiétant d’inflammation du cerveau et qui lui dit avoir peur des portes… Dans la poche de ses affaires au vestiaire, le professeur retrouve une très ancienne clef. Quel secret verrouille-t-elle ?

La butte aux cailles (Partie 2)

Deux hommes se présentent comme fiancés à Artésia, chacun l’appelant d’un nom différent. Mathias et son équipe apprennent que la jeune femme présente d’anciennes blessures. Ils s’intéressent donc de plus en plus aux deux suspects, avec l’aide de Nathalie Fontaine. Pendant ce temps, un troisième homme rode autour du puits artésien… Qui en veut à la princesse de contes de fées ?

Avec : Marc Lavoine (Mathias Bernardt), Barbara Schulz (Nathalie Fontaine), Claire Tran (Sophie Tran), Walid Ben Mabrouk (Samy Jendoubi), Mikaël Chirinian (Julien Sarment)...