La 3ème saison de “Parlement” en tournage pour France Télévisions

Après le succès des deux précédentes saisons, la série politiquement (pas) correcte “Parlement” sera de retour en 2023 pour une 3ème saison et 10 épisodes inédits.

Coproduction européenne entre la France et l’Allemagne, avec un casting international, la saison 3 de “Parlement” nous plongera, toujours avec truculence, dans les coulisses des institutions européennes et au cœur des batailles internes qui s'y jouent.

La saison 3 en quelques lignes...

Samy a grimpé l’échelle hiérarchique du Parlement jusqu'à devenir conseiller politique et file le parfait amour avec Rose qui se destine à une (périlleuse) carrière de journaliste freelance. Quant à Michel, il voit son mandat de président arriver à son terme. Si la pression allemande pour occuper la présidence se fait de plus en plus pressante, Martin a à cœur de protéger son ami français.

Le quotidien de Samy est bousculé par le retour de Valentine, pressentie pour devenir la nouvelle commissaire française. Elle est de retour à Bruxelles et Samy a bien l’intention de se faire une place dans son futur cabinet. Mais voilà, Valentine n’a pas changé et son tempérament impétueux déclenche une guerre entre le Parlement et la Commission. Tout le monde est tenu de choisir son camp, Samy, Gésine, Sven, Guido et même… Eamon.

Les cartes politiques sont rebattues, les alliances d'hier volent en éclats et Samy va devoir choisir entre ses valeurs, sa carrière et ses amours.

Note d'intention de Noé Debré, l'un des réalisateur de la série

La troisième saison traitera de la redoutable question du cynisme en politique. Samy a fait son apprentissage, il a mûri et il s’aperçoit que ce ne sont pas toujours ceux qui respectent les règles qui gagnent. Les gentils ne sont pas toujours récompensés et les méchants sont rarement punis. Face à cette réalité, un choix va s’imposer à lui. Suivre la voie difficile et incertaine que lui propose Eamon, ou accepter de faire un pas de côté et se ranger aux côtés de Carmen.

Dans la saison 3, nous voulons monter d’un étage dans la description des arcanes de l’Union. Elle racontera les dessous des affrontements entre institutions, les batailles légales et administratives entre la Commission et le Parlement, et les coups bas politiques qui les accompagnent, bien sûr.

Le tournage est en cours

Le tournage de cette 3ème saison a débuté le 24 octobre 2022 et se déroule jusqu'au 12 décembre 2022 à Strasbourg et Bruxelles.

Avec : Xavier Lacaille (Samy), Liz Kingsman (Rose), Georgia Scalliet (Valentine), Johann Von Bülow (Martin), Philippe Duquesne (Michel), William Nadylam (Eamon), Lucas Englander (Torsten), Elina Lowensohn (Carmen), Martina Eitner-Acheampong (Gesine), Soma Pysall (Zeyneb), Martin Brambach (Konrad), Barbara Krzoska (Magda) et Niccolo Senni (Guido).

La saison 1 & 2 en Replay

Les deux premières saisons de “Parlement” sont toujours disponibles en intégralité sur france.tv