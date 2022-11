“Les invisibles” : deux épisodes inédits diffusés mercredi 30 novembre 2022 sur France 2 (vidéo)

Mercredi 30 novembre 2022 à 21:10, France 2 diffusera deux nouveaux épisodes de la 2ème saison inédite de la série “Les invisibles”, avec Guillaume Cramoisan, Nathalie Cerda, Déborah Krey et Quentin Faure.

Épisode 3 Mercure

Le corps d’un homme sans identité, en tenue de jogging, est déposé sur les marches du CHU de Lille, en état de mort cérébrale. Aucune trace de celui ou celle qui l’a déposé. Le seul indice : une camionnette grise, repéré sur les caméras de surveillance. Côté brigade des Invisibles, les indices sont minces, mais ils retrouvent l’identité du joggeur. Un sale type, selon beaucoup de gens. Alors que chez Duchesse et Ben, la situation se tend, un flic de l’IGPN débarque pour surveiller le groupe des Invisibles, qui est dans le collimateur de la hiérarchie...

Ailleurs, on découvre la petite Stella, gravement malade. Stella est inquiète : son père est de plus en plus étrange, et tendu. D’ailleurs, que fait-il de ses journées, enfermé dans l’annexe au fond du jardin ?

Avec : Ivanov Van Praet (Mercure)

Épisode 4 Opale

Le cadavre d’une femme mutilée est retrouvé le long d’une route. Pour la brigade des Invisibles, l’acharnement, la folie du tueur, ne font aucun doute. Alors que Duchesse commence à avoir des doutes sur sa capacité à croiser Ben quotidiennement, elle croise la route du bel Alexis, une ancienne connaissance...

Darius, lui, confronte Chistera, à propos de Leïla, sa sœur adoptive. Il comprend qu’elle court un grave danger, dans une affaire de la Crim’, aux enjeux colossaux.

En parallèle, on découvre deux installateurs de fibre, qui font le tour des foyers lillois. Si l’un est dragueur et insistant avec les femmes qu’il croise, l’autre est plus réservé, timide... Quel est lien ?

Avec : Brice London (Opale).