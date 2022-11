“L'homme de nos vies” : les 2 derniers épisodes diffusés jeudi 1er décembre 2022 sur M6

Jeudi 30 décembre 2022 à 21:10, M6 vous propose de découvrir les deux derniers épisodes de “L'homme de nos vies” avec Jonathan Zaccaï, Odile Vuillemin, Flore Bonaventura, Helena Noguerra et Élodie Frégé.

L'histoire en quelques lignes...

Pilote de ligne, chirurgien, sur le terrain pour Médecins sans frontières, ex-trader, grand reporter…

Pour chacun de ses métiers, il a su donner le change. Il endosse toutes les personnalités avec un naturel parfait. Il trompe les praticiens les plus avertis dans leur domaine. C’est là tout son art. L’art de convaincre, mais surtout l’art de plaire. Et une capacité extraordinaire à assimiler une tonne de connaissances, à les faire siennes pour devenir quelqu’un d’autre. C’est du génie. Un génie qui lui donne le sentiment d’exister pleinement. Il en a fait son gagne-pain. Ce don lui sert à manipuler tout le monde et surtout les femmes qu’il déleste de leurs économies. Physiquement, il est plutôt joli garçon mais version discrète. Rien de saillant.

Ainsi, il a été… tout ce qu’elles ont rêvé que soit l’homme de leur vie… Charmant, attentif et attentionné, avant de disparaître. Combien sont-elles à être tombées dans le panneau ? Et pour Camille, Mathilde, Oriane, Iris, “victimes” de ce serial lover, les conséquences sont lourdes : familles disloquées, dépression, banqueroute… Mais surtout elles l’ont aimé et se remettent aussi mal de son abandon que des conséquences concrètes sur leur vie.

Pourtant, elles vont faire face. Elles vont se chercher, se trouver et s’allier pour le coincer. Mais ce sera une quête sur le fil du rasoir, où il est à la fois question d’être entendues par la justice mais aussi de grandir moralement.

Elles devront dépasser leurs préjugés, faire voler en éclat leurs certitudes. Elles vont se trahir, se tromper au point de mettre en péril leur propre vie encore manipulées par ce dangereux prédateur.

Épisode 3

Oriane sort de l’hôpital psychiatrique avec l’aide de Camille et Solenn.

Le voyage idyllique de Roman et Mathilde à la Réunion ne se passe pas du tout comme prévu. Iris est elle aussi présente sur l’île pour un concert de charité.

Camille et Oriane se rapprochent petit à petit dans la recherche de l’homme qui les a dupées. Elles rentrent en contact avec Agathe. Ils arrivent à prévenir Mathilde de la menace que représente Roman pour elle.

Agathe enchaîne les déceptions jusqu’à se faire violemment agresser.

Épisode 4

Mathilde, à peine rentrée de la Réunion, rejoint Agathe à l’hôpital où Camille et Oriane veillent sur elle. Pendant ce temps, Roman tente tant bien que mal de la récupérer.

Iris, quant à elle, annonce une grande nouvelle à Ghislain qui va sérieusement le bousculer.

Mathilde, Oriane et Camille décident de contacter une avocate réputée pour mettre fin aux agissements de celui qui était l’homme de leur vie. Mais le temps presse et il risque de disparaître avec Iris…