“Life” : mini-série inédite à voir sur ARTE jeudi 1er décembre 2022 (vidéo)

Jeudi 1er décembre 2022 à 20:55, ARTE débutera la diffusion de “Life”, une mini-série Britanique inédite en 6 épisodes.

Dans les couloirs de leur maison divisée en appartements, Hannah, Gail, Belle et David se croisent sans se voir jusqu’au jour où des événements inattendus bousculent leur vie. Une exquise comédie dramatique anglaise en six épisodes signée Mike Bartlett.

La vie mode d’emploi

Selon le principe de La vie mode d’emploi, roman foisonnant dans lequel Georges Perec intriquait avec génie les existences des habitants d’un immeuble parisien, Life suit celle des occupants d’une maison divisée en quatre appartements, qui n'entretiennent pourtant pas de relations de voisinage.

Comment créer du lien entre ces vies cloisonnées ? En prenant comme point de départ une crise conjugale, les préparatifs d’un mariage, un deuil impossible et la venue d’inconnus dans la demeure, Mike Bartlett (Doctor Foster) s’emploie à dévier des trajectoires trop bien tracées et multiplie les occasions de rencontres entre les protagonistes.

Composée d’une galerie de portraits finement ciselés, cette exquise comédie dramatique portée par un casting cinq étoiles – Victoria Hamilton (Doctor Foster), Alison Steadman (The King’s Man) et Peter Davison (Londres, police judiciaire) – entrelace à merveille quatre histoires sur l’amour, la parentalité, la perte et la découverte de soi.

20:55 Épisode 1

À Manchester, la vie des occupants d’une vaste maison divisée en quatre appartements est bousculée par une série d’événements inattendus. Gail, 70 ans, manque de renverser Dawn, une amie qu’elle n’a pas revue depuis des lustres et qui va déssiller son regard sur son mariage avec Henry. Hannah, en couple avec Liam, est enceinte d’un autre homme, Andy, qui resurgit brusquement dans sa vie. Belle, qui dissimule son alcoolisme derrière une rigidité de façade, est contrainte d’héberger la rebelle Maya, fille de sa sœur hospitalisée. Veuf depuis peu, David, quant à lui, part en vacances et rencontre une ravissante jeune femme, Saira…

21:55 Épisode 2

L'existence de Gail, Hannah, Belle et David est chamboulée. Mais le désir d’émancipation de Gail est remis en question lorsqu’elle apprend qu’Henry souffre d’une maladie incurable. Lequel, éprouvant soudain le besoin de se confesser, fissure davantage leur mariage. Liam demande à Andy de s’éloigner du foyer qu’il forme avec Hannah et Evie, leur nouveau-né. Quant à Belle, elle supporte de moins en moins la cohabitation avec Maya, alors que David, de plus en plus troublé par Saira, comprend que Kelly, son épouse décédée, lui dissimulait un pan de sa vie…

22:55 Épisode 3

Après avoir confié à Henry ses véritables sentiments, Gail songe à quitter le domicile conjugal. De son côté, Hannah se désole que son allocation adulte handicapé ait été supprimée, et reproche à Liam son absence de soutien. Belle voit resurgir Neil, son ex-mari, qui la surprend en plein excès de boisson. Saira flirte avec David, qui poursuit son enquête sur la défunte Kelly et semble sur le point de toucher au but...

Les 3 derniers épisodes seront diffusés jeudi prochain sur ARTE.