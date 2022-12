“Cassandre” : deux épisodes à revoir samedi 3 décembre 2022 sur France 3

Samedi 3 décembre 2022 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série “Cassandre” avec Gwendoline Hamon « Loup gris » et « A contre-courant ».

21:10 « Loup gris »

Une nouvelle affaire s’annonce corsée pour Cassandre. Antoine Richeux, héros de guerre du Mali, récompensé par la médaille militaire est retrouvé assassiné en pleine forêt. Qui pourrait en vouloir à cet homme adulé de ses pairs ?

Cassandre et son équipe se lancent dans une enquête au sein de « la Grande Muette » où ni les femmes, ni les hommes ne semblent enclins à la parole, pourquoi ? Une enquête délicate s’annonce pour Cassandre qui a pour obligation de collaborer avec un enquêteur des forces armées… ce qui ne se fera pas sans étincelle...

22:40 « A contre-courant »

Evasion spectaculaire lors d'un transfert de la prison au palais de justice !

Cassandre est sur le pied de guerre, deux co-détenues armées et dangereuses sont dans la nature. Marchand est sous le choc, l'une d'elles a tiré à bout portant sur un de ses collègues et ami Marco Delgal. Hospitalisé d'urgence, il est entre la vie et la mort. Mais qui sont Inès Ibanez et Adèle Chanéac, les deux fugitives que tout le monde cherche ? Qu'ont elles en commun et ont elles bénéficié de complicité ?

Pas de temps à perdre pour Cassandre et son équipe, les premières heures sont cruciales et la traque s'annonce intense !