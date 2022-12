“Alexandra Ehle” : deux épisodes à revoir mardi 6 décembre 2022 sur France 3

Mardi 6 décembre 2022 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série “Alexandra Ehle” avec Julie Depardieu.

21:10 Le Miracle

Le corps sans vie d’une jeune fille est retrouvé dans un cimetière. Elle a été enterrée vivante et présente des stigmates christiques aux mains et aux pieds. On découvre que cette jeune femme réalisait des miracles et qu’elle était considérée comme une sainte qui guérissait des malades.

Mais était-elle vraiment celle que tout le monde croyait ? Alexandra va devoir naviguer aux frontières de la raison et de la foi pour élucider le mystère de cette mort.

Avec la participation de Thomas VDB (Samuel) et Claire Borotra (Madame Amblard).

22:40 La mort vivante

Un corps de femme est retrouvé dans les marais de Bruges, non loin de Bordeaux. La victime a visiblement reçu un coup sur la tête mais rien ne permet de l'identifier. Alex fait rapatrier le corps à l'IML pour commencer son examen au plus vite. Mais sur la table d'autopsie, la morte ouvre les yeux… Elle est vivante !

Parfois, les victimes d'agression entrent dans des états de tétanie tels que leur température baisse fortement, leur rythme cardiaque ralentit jusqu'à seulement quelques pulsations minutes, leur souffle devient quasi inexistant…

Le choc a complètement fait perdre la mémoire à cette inconnue. Bien décidée à éviter que son assassin ne vienne l'achever, Alex décide de faire passer cette femme pour morte et l'héberge chez elle.

C'est alors qu'un deuxième cadavre fait son apparition : une autre femme a été tuée à peu près au même moment, à quelques mètres de distance à peine…