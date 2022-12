La série italienne “Blanca” diffusée sur M6 à partir du samedi 7 janvier 2023

Samedi 7 janvier 2023 à 21:10, M6 débutera la diffusion de “Blanca”, une série Italienne inédite en France, dans laquelle l'héroïne, consultant pour la police, est non voyante.

L'histoire en quelques lignes...

Blanca, une jeune femme aveugle, peut enfin réaliser son rêve : devenir consultante pour la police. Elle se lance dans ce nouveau challenge avec l’enthousiasme et l’ironie qui la caractérisent.

Bien déterminée à passer au-dessus du scepticisme et des a priori de ses nouveaux collègues, elle compte démontrer de quoi elle est capable. Si Blanca ne peut pas voir ce que tout le monde voit, elle entend ce que personne d’autre n’entend... Un atout essentiel pour résoudre les enquêtes !

Mais entre son enthousiasme et son imprudence, elle risque de ne pas voir les dangers qui la guettent...

Un succès en Italie

Le 22 novembre 2021, “Blanca” réalisait le meilleur lancement d’un programme de la saison 2021/2022 avec 5.6 millions de téléspectateurs (soit 26% des 4+). Tout au long de sa diffusion, les téléspectateurs sont restés très fidèles à la série et la RAI 1 a été très large leader avec 5.4 millions de téléspectateurs en moyenne.

Andréa Bocelli consultant de la production

Pour plus de réalisme dans le jeu de Maria Chiara Giannetta et dans la réalisation de la série, le célèbre ténor, aveugle comme Blanca, a conseillé la production et la comédienne. Andrea Bocelli détient, à lui seul, le record du plus grand nombre d’albums vendus de toute l’histoire de la musique classique, soit plus de 80 millions d’exemplaires en plus de 20 ans de carrière.

Une technique sonore totalement inédite

“Blanca” est assez novatrice dans sa narration mais aussi dans la technique utilisée. C’est en effet la première série au monde à utiliser l’holophonie : une technique d’enregistrement sonore qui permet de retranscrire l’intensité et tous les détails que l’héroïne, atteinte de cécité, entend. Luca Bernabei, le CEO de Lux Vide et producteur de « Doc », a travaillé durant 4 ans sur la création de cette série moderne à l'univers unique.

La série se compose de 12 épisodes de 52 minutes. Les deux premiers seront diffusés samedi 7 janvier 2023 à partir de 21:10 sur M6.