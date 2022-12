“Une si belle famille” : la saison 2 sur ARTE jeudi 29 décembre 2022 (vidéo)

Jeudi 29 décembre 2022 à partir de 20:55, ARTE vous proposera de voir ou de revoir la deuxième saison de la mini-série suédoise “Une si belle famille”.

La comédie des erreurs

Il suffit parfois d’un moment d’égarement pour que toute une vie bascule. Dans la lignée des meilleures séries scandinaves sur la famille et ses dysfonctionnements, Colin Nutley, grand admirateur de Shakespeare, réussit une minisérie douce-amère à l’humour grinçant.

L'histoire est centrée autour de deux maisons, une église, une salle de réception et quatre femmes, explique le réalisateur. Mais si le cadre est simple et classique, les personnages, eux, ne le sont pas. Une si belle famille s'apparente à une "comédie des erreurs", un peu à l'image de ce que sont nos propres vies. À ceci près que, dans ce cas, il s'agit d'une comédie sombre, provoquée par une terrible faute…

Concentrée sur une année et mise en scène dans les intérieurs lumineux de deux cellules familiales assez distinctes – l’une décontractée et enjouée, l’autre guindée et bourgeoise –, l’intrigue perce à jour les secrets, les trahisons et les non-dits que le temps laisse s’installer en leur sein. La morale de l'histoire ? "Ne tenez jamais les choses pour acquises, prévient Colin Nutley. Un jour ou l'autre, la vie revient toujours vous frapper au visage."

20:55 Épisode 1

Une petite ville de Suède, par une belle journée d’été. Deux familles, l’une bohème, l’autre collet monté, se préparent à célébrer l’union de leurs filles respectives, Sunny et Meja. La cérémonie religieuse, orchestrée par Valentin, l’oncle de Meja, est suivie par une fête copieusement arrosée. L’ivresse aidant, Grace, la mère de la jeune femme, furieuse contre son mari Carl-Axel, arrivé en retard au temple, s’éclipse avec un des invités…

21:40 Épisode 2

À 50 ans passés, il aura suffi à Grace d’un instant de vertige en compagnie de l'un des invités lors du mariage de sa fille pour tomber enceinte. Elle se ronge les sangs, tandis que les jeunes mariées informent la famille de leur désir de devenir mamans…

22:25 Épisode 3

Alors que les deux familles s’apprêtent à se réunir à nouveau pour des funérailles, Grace s’interroge sur sa part de responsabilité dans ce décès brutal, et ne parvient pas à se résoudre à mettre un terme à sa grossesse. De plus en plus ébranlée par la situation, elle se confie à Valentin, son frère pasteur…

23:05 Épisode 4

À la suite d’un dramatique accident, les deux familles découvrent que Grace est enceinte. Une question est désormais sur toutes les lèvres : qui est le père ? En apprenant que ce n’est pas lui, Carl-Axel, le mari de Grace, se sent trahi…