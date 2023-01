“S.W.A.T.” saison 5 : résumé des 3 épisodes diffusés mardi 3 janvier 2023 sur TF1 (vidéo)

Mardi 3 janvier 2023 à 21:10, TF1 diffusera trois épisodes inédit de la série “S.W.A.T.” qui est de retour pour une 5ème saison inédite qui se compose de 22 épisodes de 42 minutes.

Trois épisodes inédits seront diffusés à la suite au cours de cette première soirée.

21:10 Épisode 5x03 Le nouveau David 20

La vingtième brigade est reformée avec à sa tête Rodrigo Sanchez, un ancien membre du S.W.A.T. Hondo et ses coéquipiers, bien que ravis de se retrouver enfin dans l’équipe originelle, ont quelques difficultés à accueillir le nouveau chef de groupe : Sanchez pourrait avoir d’étranges motivations. Appelée sur les lieux d’une effraction où aucun objet de valeur ne semble avoir été volé, c'est dans une ambiance de suspicion que Hondo et son équipe reprennent du service.

21:55 Épisode 5x04 Les sentinelles

Hondo a appris que Sanchez avait pour mission de le pousser au départ. Leur rivalité devient une question de sécurité sur le terrain lorsque la brigade se lance sur les traces d'une bande de malfrats prêts à tout pour voler de l'insuline. Street apprend la mort de sa mère et a du mal à accepter le soutien de ses coéquipiers, notamment celui de Chris, dont il voudrait être plus proche.Les sentinelles

22:45 Épisode 5x05 La manière forte

Derrick Nichols est une star du football américain retraitée, sous le coup de menaces de mort. Le S.W.A.T. doit découvrir leur auteur. Deacon aide Hicks à boucler une vieille affaire et ainsi à tenir une promesse faite vingt ans plus tôt à Molly. Sanchez est toujours aussi déterminé à faire partir Hondo. Mais toute l'équipe est maintenant au courant et décide de régler ensemble le problème...

À la suite de ces 3 épisodes inédits, TF1 rediffusera deux autres épisodes des précédentes saisons.