“The Resident” saison 4 : les 2 premiers épisodes sur TF1 mercredi 4 janvier 2023 (vidéo)

Mercredi 4 janvier 2023 à 21:10, TF1 débutera la diffusion de la 4ème saison inédite de la série “The Resident” avec les deux premiers épisodes.

Cette 4ème saison inédite de “The Resident” se compose de 14 épisodes de 42 minutes. Deux épisodes inédits seront diffusés chaque mercredi soir sur TF1.

21:10 Épisode 4x01 Le mariage

Avant de se marier, Nic et Conrad se remémorent la dure année écoulée et les débuts de la pandémie de COVID-19 à l'hôpital Chastain.

A l'arrivée du premier patient, Hundley est contaminée et tombe gravement malade. Rapidement, la situation s'aggrave et l'ensemble du personnel doit se battre pour un meilleur équipement de protection, mais le masque de Kit finit par céder et elle se retrouve contaminée à son tour.

Pour palier le manque de recettes de l'hôpital dû à l'arrêt des opérations, Kim pousse le docteur Cain à pratiquer des interventions non essentielles. Le neurochirurgien convainc donc son patient, souffrant d'une simple hernie, à venir se faire opérer en urgence, malgré ses réticences.

Chaque membre du personnel doit insister auprès de ses parents pour qu'ils acceptent de s'isoler. Mais le père de Devon continue ses courses en taxi et met sa vie en danger...

22:00 Épisode 4x02 La justice de Mina

Une enquête pousse Red Rock à renvoyer Logan Kim, sans pour autant lui désigner un successeur, ce qui laisse Kit perplexe.

Hanté par l'image de son père, Devon a du mal à se concentrer sur son travail.

Conrad s'occupe d'une célèbre élue locale qui se présente au siège de gouverneure, mais dont les secrets pourraient bien mettre la vie en danger.

Un ancien patient du docteur Cain est de retour aux urgences avec des complications. Mina et Austin soupçonnent leur collègue d'être la cause de son état de santé, mais ne sont pas d'accord sur la façon de réagir.

Bell essaie de renouer avec son beau-fils, Jake, qu'il a dû abandonner il y a des années, suite à sa séparation avec son ex-femme.

Nic a une grande nouvelle à annoncer à Conrad...