“Année zéro” : le final diffusé sur M6 mardi 10 janvier 2023 à partir de 21:10

Mardi 3 janvier 2023 à 21:10, M6 diffusera les deux derniers épisodes de la mini-série inédite “Année zéro” avec Claire Keim, Marc Riso, Émilie Dequenne dans les rôles principaux.

Rappel de l'histoire...

Le soir du 31 décembre 2023, Marc, chirurgien star de l’hôpital de Provence, est retrouvé assassiné sur son lieu de travail. Alors qu’ils quittent la scène de crime, Anna, son ex-femme, Cédric, son meilleur ami, et le lieutenant Juliette Kharoub se retrouvent coincés dans le même ascenseur. Minuit passe...

Quand les portes s’ouvrent à nouveau, Anna, Cédric et Juliette réalisent qu’ils ont été ramenés un an en arrière, au 1er janvier 2023. Personne d’autre qu’eux n’a conscience de ce voyage dans le temps. Liés par ce secret, ils comprennent qu’ils ont une chance de pouvoir tout changer et peut-être d’empêcher le meurtre de Marc...

Parallèlement à cette quête commune, chacun se retrouve confronté à un dilemme. Dans ce nouveau 2023, Anna est de nouveau mariée à Marc, un homme qu’elle a quitté. Elle va être tiraillée entre son devoir envers lui et son besoin d’émancipation.

Juliette a l’opportunité de sauver la vie de son mari, Karim, décédé d’une crise cardiaque et qui avait laissé derrière lui des dettes importantes.

Pour Cédric, ce retour en arrière est une catastrophe. En effet, le 31 décembre 2023 Margot acceptait sa demande en mariage. Le 1er janvier 2023 Margot et Cédric ne se connaissaient pas encore. Cédric parviendra-t-il à séduire une nouvelle fois l’élue de son cœur ?

Tous vont être confrontés à une question existentielle : pourrait-on réellement contrôler le cours de sa vie si on pouvait tout recommencer à la lumière de ses souvenirs ?

Épisode 3

Mai 2023, malgré leurs efforts, l’année se répète pour Anna, Juliette et Cédric. Des patients de Marc sont assassinés à l’hôpital et ils n’ont pas la moindre piste concernant l’identité du tueur. Pire, en essayant de le coincer, ils ont changé le cours des choses. Ils naviguent maintenant à vue et le tueur peut frapper à tout moment. Parallèlement, Anna est perdue dans ses sentiments entre Marc et Simon. Les succès personnels et professionnels de Juliette font naître de la jalousie chez ses collègues. Le rapprochement entre Cédric et Margot est contrarié par la tournée internationale que Margot commence dans quelques jours à Londres.

Épisode 4

Anna, Juliette et Cédric ont enfin démasqué l’assassin de Marc. Ils mettent en place un plan ambitieux pour le coincer, mais c’est sans compter sur l’intelligence et l’adresse d’un homme prêt à tout pour mettre son plan à exécution. Quittée par Marc et ayant pris ses distances avec Simon, Anna est plus seule que jamais. Juliette cache sa mise à pied à Karim. Cédric parviendra-t-il à se faire pardonner auprès de Margot ?