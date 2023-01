“Lycée Toulouse-Lautrec” : Résumé des 2 épisodes diffusés lundi 16 janvier 2023 sur TF1

Lundi 16 janvier 2023 à 21:10, TF1 vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes de “Lycée Toulouse-Lautrec”, une nouvelle série inédite avec Chine Thybaud, Stéphane De Groodt, Valérie Karsenti et Ness Merad.

Rappel de l'histoire....

“Lycée Toulouse-Lautrec” raconte la vie d’un lycée pas comme les autres.

Un lycée qui accueille des élèves en situation de handicap, comme Marie-Antoinette, une pétillante tétraplégique, ou Charlie, atteinte d’une tumeur au cerveau. Mais aussi des élèves valides, comme Victoire, une jeune adolescente contrainte d’intégrer cet endroit hors norme pour suivre son frère et qui va, bien que réfractaire au départ, dépasser peu à peu ses préjugés.

Elle va y découvrir l’amitié, l’amour, la solidarité mais aussi l'humour, le courage et la force de tous ses camarades, ainsi que la dévotion et l’altruisme des parents et du corps enseignant.

21:10 Épisode 3 Le doute

Après l’excursion catastrophique de la bande, les sentences tombent pour Victoire et la menace qui plane sur le lycée s’intensifie. L’inspecteur veille et ne laissera rien passer. Entre-temps, Maëlle et Corto se rapprochent et Jules s’inquiète de l’issue du conseil de discipline de Victoire.

22:05 Épisode 4 L'acceptation

Hugo se demande s’il aura un jour un orgasme et tente des stratagèmes insolites pour découvrir ces sensations. Parallèlement, alors que la vie semblait reprendre son cours, les mauvaises nouvelles tombent : la tumeur de Charlie n’a pas été retirée et le lycée, suite à l’accident de Roxana, va fermer.

Les deux derniers épisodes de cette première saison seront diffusés lundi prochain sur TF1.