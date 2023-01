"S.W.A.T." saison 5 : résumé des 3 épisodes diffusés mardi 17 janvier 2023 sur TF1

Mardi 17 janvier 2023 à 21:10, TF1 diffusera trois nouveaux épisodes inédits de la 5ème saison de la série “S.W.A.T.” avec Shemar Moore dans le rôle de Daniel "Hondo" Harrelson.

Daniel Harrelson, surnommé Hondo, est un sergent du S.W.A.T. (Special Weapons And Tactics) de Los Angeles. Au quotidien, il est tiraillé entre ses origines modestes et son devoir envers ses coéquipiers.

21:10 Épisode 5x09 Triple menace



Un lance-roquettes est retrouvé par le S.W.A.T. lors d'un raid contre un cartel. Ils apprennent que deux autres sont dans la nature à Los Angeles.

21:55 Épisode 5x10 Prime de risque



Deacon est chargé, par sa société de sécurité privée, d'escorter un client jusqu'à Las Vegas. Afin de gagner un peu d'argent en plus de son salaire, Chris accepte de le seconder. Sur le trajet, le client demande à faire un petit détour par un village fantôme ayant servi de décor à de nombreux westerns. Mais sur la route, ils sont pris en embuscade par des tueurs auxquels ils parviennent à échapper de justesse. Après avoir interrogé leur client, Deacon et Chris apprennent qu'il est le comptable en fuite d'un cartel mexicain dont le patron est fermement décidé à le retrouver. Quasiment acculés, les deux policiers et leur client se réfugient dans le village fantôme, mais ils sont vite rattrapés par les malfaiteurs...

22:45 Épisode 5x11 Hors ligne



Le S.W.A.T. est victime d'une cyber attaque, qui permet au hacker d'accéder à toutes les informations de la police pour les revendre aux criminels...

À la suite de ces 3 épisodes inédits, TF1 rediffusera deux autres épisodes des précédentes saisons.