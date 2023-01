"L'affaire d'Outreau" sur France 2 : 1ère partie mardi 17 janvier 2023 (vidéo)

Mardi 17 janvier 2023 à 21:10, France 2 débutera les deux premiers épisodes de “L'affaire d'Outreau” qui revient, 20 ans après « l'affaire », sur l'histoire d'un incroyable fiasco judiciaire et celle du cri de révolte d'enfants.

L'histoire en quelques lignes...

Le 1er décembre 2005, la cour d’appel de Paris acquitte les derniers accusés de l’affaire d’Outreau : il aura fallu 4 années de procédure et 2 procès pour arriver à cette conclusion. Au total, 12 enfants sont reconnus victimes d’agressions sexuelles, 4 personnes reconnues coupables et 13 personnes innocentées après 3 ans de prison.

Cette série en 4 épisodes revient sur cet incroyable fiasco judiciaire qui a conduit à la création d’une commission d’enquête parlementaire en janvier 2006 et continue de hanter notre mémoire collective. Mêlant de manière innovante dans un immense studio de 1 000 m2 reconstitutions des interrogatoires et témoignages des principaux protagonistes, elle donne à voir, entendre et comprendre comment l’instruction judiciaire a créé une mécanique folle que rien ni personne n’a su ou pu arrêter et qui a broyé la vie des enfants victimes comme des accusés innocentés.

Thierry Dausque, Daniel Legrand, Alain Marécaux, Dominique Wiel, quatre des accusés innocentés, Jonathan Delay, l’un des 12 enfants reconnus victimes, et François-Xavier Marécaux, nous font revivre, avec les acteurs qui jouent leur rôle à l’époque, le cauchemar qu’ils ont vécu faute d’avoir pu trouver dans l’institution judiciaire et policière, mais aussi dans les médias, l’écoute nécessaire pour que leur parole soit véritablement entendue.

Tout commence le 5 décembre 2000, quand les enfants de Myriam Badaoui et Thierry Delay accusent leurs parents de les avoir abusés sexuellement.

Chapitre 1. Un inceste de palier, 2000-2001

Chérif, 10 ans, Dimitri, 8 ans, Jonathan, 6 ans, et Dylan, 4 ans, les quatre garçons de la famille Delay sont placés en famille d’accueil suite à différents épisodes de violence de la part de leur père. En sécurité auprès de leur « tata », ils révèlent que leurs parents ainsi que des habitants de la Tour du Renard, à Outreau, abusent régulièrement d’eux. Leurs parents, Myriam Badaoui et Thierry Delay, ainsi que David Delplanque et Aurélie Grenon, leurs voisins de palier, sont arrêtés et mis en examen. Myriam Badaoui avoue les viols et implique d’autres personnes, tandis que les enfants Delay étendent le cercle des victimes.

Chapitre 2. Un réseau pédophile, 2001

Les enfants Delay et leur mère parlent d’une ferme en Belgique où des viols en réunion se seraient déroulés. L’instruction s’oriente vers un réseau de pédophilie en lien avec la Belgique. Mais l’enquête sur place ne donne rien. Malgré l’absence de faits matériels, de nouvelles personnes sont arrêtées : Dominique Wiel, prêtre ouvrier et voisin de palier de la famille Delay, Thierry Dausque, ancien ami du couple Delay, mais aussi Alain Marécaux, huissier vivant à Samer, à une vingtaine de kilomètres d’Outreau, et Daniel Legrand, père et fils, soupçonnés d’être à la tête du réseau.

Lors des confrontations collectives, ils sont incriminés aussi bien par la mère des enfants que le couple Delplanque-Grenon et les enfants Delay. Tous clament leur innocence, en vain, jusqu’à ce que Daniel Legrand fils décide de faire une déclaration fracassante.

Les deux derniers épisodes seront diffusés mardi prochain sur France 2.