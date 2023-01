“Scènes de ménages : ça se Corse” sur M6 mardi 17 janvier 2023 à 21:10

Mardi 17 janvier 2023 à 21:10, les couples de “Scènes de ménages” vous proposent de partir avec eux à la découverte des magnifiques paysages de la Corse, entre plages paradisiaques et montagnes sauvages. Leur séjour promet d’être corsé !

Héritant d’une bergerie dans les montagnes Corse, José embarque Liliane sur la piste de ses ombrageux aïeux. José s’imprègne de ses racines et de son histoire se sentant rapidement plus corse que les corses... ce qui a le don d‘exaspérer Liliane ! Mais alors qu’il rencontre enfin Livia, une cousine éloignée, les choses ne tardent pas à prendre une autre tournure...

Huguette a quitté Raymond pour rejoindre son amour d’enfance sur l’île de beauté. Cette dernière étant soi-disant partie avec sa carte vitale, il n’a pas d’autre choix que d’aller la récupérer ! Sur le bateau, il va faire la rencontre d’un homme un peu singulier, Boubibop, qui deviendra son compagnon de voyage... pour le moins pesant.

Voyant Chloé de plus en plus scotchée aux écrans, Emma et Fabien optent pour un retour aux sources et des vacances "nature". En camping-car, dans les montagnes, Fabien rêve d’authentique, de faune, de flore et de aysages époustouflants. À peine le moteur en marche, les ennuis commencent : Ils perdent leur sang-froid et se heurtent au sang chaud des autochtones. C’est alors sans surprise que ce voyage “ludo-éducatif” ne tarde pas à révéler la véritable nature de chacun

Les aventures de chaque couple sont jalonnées de multiples rencontres avec des personnages haut en couleur incarnés par des guests de choix !

Ainsi, Emma et Fabien se verront refuser l’aide d’un garagiste corse (Bruno Salomone).

Liliane et José, pour leur part, rencontreront une cousine éloignée, Livia (Lio), un peu austère.

Camille et Philippe compteront sur Walter, un jeune skipper pour réparer leur bateau (Tom Villa).

Léo et Leslie feront de leur mieux pour répondre aux ordres de la directrice de l’hôtel, Solène (Estelle Lefébure).

Jalil et Louise batailleront contre Monique (Véronique Jannot), une participante au trail, prête à tout pour gagner.

Boubibop (Titoff), quant à lui, suivra Raymond tout au long de son périple pour retrouver Huguette.