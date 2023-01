“Le Code” saison 2 : Les 2 derniers épisodes diffusés sur sur France 2 mercredi 18 janvier 2023

Mercredi 18 janvier 2023 à 21:10, France 2 diffusera les deux derniers épisodes inédits de la seconde saison de la série “Le Code” avec Daniel Njo Lobé.

Rappel de l'histoire...

Le secret de l’avocat Idriss Toma a vécu : alors que l'état de santé de l'associé devient de plus en plus préoccupant, chacun des membres du cabinet Ayad, Toma et Vanhoven s’efforce de faire face à sa façon.

Pour tous, l'heure est venue de faire des choix, mais ils resteront fidèles à leur serment : défendre leurs clients jusqu'au bout, quels que soient la difficulté du dossier et les dilemmes intimes auxquels ils sont confrontés.

21:10 Épisode 5 À charge.

Jeanne assure avec Maxime la défense en appel d’un médecin accusé de meurtre. Face à eux : une véritable pointure de la police, à qui Jeanne voue une rancune tenace.

Elodie est agressée dans la rue. Le suspect n°1 n’est autre qu’un client de… Nadia.

22:05 Épisode 6 Irresponsable.

Alors que Nadia vient en aide à un client incarcéré qui veut à tout prix assister à l’enterrement de sa tante qui l’a élevé, l’état de santé d’Idriss devient très préoccupant. Pourtant, et contre l’avis de ses proches, l’avocat souhaite honorer sa promesse de défendre un jeune schizophrène accusé d’avoir tué son voisin de palier. Entre l’avocat et son client, qui est le plus irresponsable ?