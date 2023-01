"Balthazar" saison 5 : Épisode 2 « Sous influence » jeudi 26 janvier 2023 sur TF1

Jeudi 26 avril janvier 2023 à 21:10, TF1 diffusera un nouvel épisode inédit de la saison 5 de la série “Balthazar” avec Tomer Sisley et Constance Labbé.

Rappel de l'histoire...

Raphaël Balthazar est le médecin légiste le plus doué de sa génération ; il sait faire parler les morts comme personne. Il fascine autant qu'il exaspère, car il se moque des normes et des conventions. Il devient le coéquipier de la capitaine de police Hélène Bach aux côtés de qui il est confronté aux enquêtes meurtrières les plus complexes.

Épisode 5x02 Sous influence



Balthazar est coincé chez lui avec un bracelet électronique à la cheville. En attendant la décision des juges, il épie ses voisins pour combler son ennui.

Soudain, il voit Arthur, 17 ans, un masque de canard sur le visage, se pendre dans sa chambre et se précipite pour le sauver. Au même moment, à Paris, un cauchemar fait irruption : une silhouette au masque de canard tue trois passants au hasard.

La soirée se poursuivra sur TF1 avec la rediffusion de 5 épisodes des précédentes saisons.